Capturan a cuatro presuntos distribuidores de droga en operativos simultáneos en tres departamentos

Guatemala

Capturan a cuatro presuntos distribuidores de droga en operativos simultáneos en tres departamentos

Autoridades reportaron la captura de cuatro presuntos distribuidores de droga en Sololá, Huehuetenango y Petén, con incautaciones de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

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Capturas y decomisos de droga se registran en operativos de la PNC en distintos puntos del país. (Foto: Prensa Libre, PNC)

Los operativos, desarrollados por distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), permitieron decomisar varias dosis de droga listas para su distribución, en acciones realizadas en San Pedro La Laguna, San Juan Atitán y Flores, como parte de las estrategias contra el narcomenudeo en el país.

En una finca de San Pedro La Laguna, Sololá, agentes de la DISETUR capturaron a Stephen “N”, de 44 años, y Laura “N”, de 35, a quienes se les localizaron 25 “colmillos” con cocaína.

En el cantón El Centro, San Juan Atitán, Huehuetenango, durante un operativo de despistolización, fue detenida María “N”, de 21 años. Las autoridades le incautaron 7 “colmillos” de cocaína y Q510 en efectivo.

Mientras tanto, en un parque de Santa Elena, Flores, Petén, agentes de la SGAIA capturaron a Ángel “N”, de 21 años, a quien se le decomisaron 7 “colmillos” con cocaína, dos bolsitas con marihuana y un teléfono celular.

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Resultados en las últimas 24 horas

Según el reporte más reciente de la PNC, en las últimas 24 horas se registraron:

  • 94 capturados
  • 9 armas incautadas
  • 69 motocicletas consignadas
  • 26 vehículos consignados

Las autoridades reiteraron que estos resultados forman parte de las acciones operativas contra el delito a nivel nacional y recordaron a la población que pueden comunicarse a los números 110 o 1561 ante cualquier emergencia.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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