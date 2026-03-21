Capturan a cuatro presuntos distribuidores de droga en operativos simultáneos en tres departamentos

Los operativos, desarrollados por distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), permitieron decomisar varias dosis de droga listas para su distribución, en acciones realizadas en San Pedro La Laguna, San Juan Atitán y Flores, como parte de las estrategias contra el narcomenudeo en el país.

En una finca de San Pedro La Laguna, Sololá, agentes de la DISETUR capturaron a Stephen “N”, de 44 años, y Laura “N”, de 35, a quienes se les localizaron 25 “colmillos” con cocaína.

En el cantón El Centro, San Juan Atitán, Huehuetenango, durante un operativo de despistolización, fue detenida María “N”, de 21 años. Las autoridades le incautaron 7 “colmillos” de cocaína y Q510 en efectivo.

Presuntos distribuidores de droga capturados en Sololá, Huehuetenango y Petén



Agentes de la #DISETUR, en una finca de San Pedro La Laguna, Sololá, capturaron a Stephen “N”, de 44 años y Laura “N”, de 35 años, a quienes se le localizaron 25 "colmillos" con cocaína. pic.twitter.com/EISQTdhLrX — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 21, 2026

Mientras tanto, en un parque de Santa Elena, Flores, Petén, agentes de la SGAIA capturaron a Ángel “N”, de 21 años, a quien se le decomisaron 7 “colmillos” con cocaína, dos bolsitas con marihuana y un teléfono celular.

Resultados en las últimas 24 horas

Según el reporte más reciente de la PNC, en las últimas 24 horas se registraron:

94 capturados

9 armas incautadas

69 motocicletas consignadas

26 vehículos consignados

Las autoridades reiteraron que estos resultados forman parte de las acciones operativas contra el delito a nivel nacional y recordaron a la población que pueden comunicarse a los números 110 o 1561 ante cualquier emergencia.

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