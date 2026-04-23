CC anula nómina a fiscal general: 7 puntos de lo que sigue

Guatemala

CC anula nómina a fiscal general: 7 puntos de lo que sigue

La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la evaluación de aspirantes y rehacer la nómina bajo un nuevo criterio. La ruta incluye devoluciones, recalificación y una nueva lista en cuestión de horas.

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Comisión de Nominaciones revisa expedientes para fiscal general en Guatemala

Los integrantes de la Comisión de Postulación a Fiscal General, Patricia Gamez), Claudia Paredes y Luis Aragón reaccionan durante la revisión de los expedientes de los candidatos. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) al otorgar un amparo provisional la tarde de este jueves 23 de abril, lo que obliga a retroceder el proceso a la fase de evaluación.

La decisión introduce un criterio sobre cómo debe computarse la experiencia profesional de los aspirantes.

El fallo ordena a la Comisión de Postulación recalificar los expedientes utilizando la tabla de gradación, excluyendo como regla general el tiempo ejercido como juez para acreditar ejercicio profesional de la abogacía, salvo excepciones. Este ajuste puede modificar los punteos y, en consecuencia, la integración de la lista final.

A partir de la notificación, se activa una ruta con plazos breves y consecutivos que involucra al presidente de la República y a la Comisión.

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Comisionados revisan los expedientes de los candidatos a fiscal general. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

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¿Qué pasará ahora?

Organizaciones como Guatemala Visible han sintetizado en siete pasos lo que sigue, desde la devolución de la nómina hasta la remisión de una nueva y el informe de cumplimiento a la CC.

  1. Criterio central de la CC
    La CC establece que el tiempo como juez no cuenta como ejercicio profesional de la abogacía para ese requisito, salvo excepciones (magistrados de Salas de Apelaciones u órganos equivalentes por período completo). Este cambio obliga a revisar punteos.
  2. Arranque: notificación
    El proceso corre desde la notificación formal de la resolución.
  3. Devolución de la nómina (4 horas)
    El presidente debe devolver la nómina a la Comisión y abstenerse de designar.
  4. Plazo de cumplimiento (48 horas)
    Con la nómina devuelta, la Comisión tiene 48 horas para ejecutar lo ordenado.
  5. Revisión de calificaciones
    Se recalifican todos los expedientes de postulantes que fueron jueces, ajustando el punteo conforme al criterio de la CC.
  6. Nueva nómina (24 horas)
    Con expedientes recalificados, la Comisión tiene 24 horas para integrar una nueva nómina.
  7. Envío inmediato al presidente
    La nueva lista debe remitirse de inmediato al Ejecutivo.
  8. Informe a la CC (12 horas)
    Autoridades deben rendir informe detallado del cumplimiento en 12 horas.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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