Congreso conocerá iniciativa que busca el traslado de 40 mil maestros a plazas fijas

El Congreso conocerá en primera lectura la iniciativa de ley 6591 que regula el traslado de los docentes por contrato 021 y 022 al renglón presupuestario 011 del Ministerio de Educación (Mineduc). El tema se abordará en la agenda de la plenaria programada para el 3 de junio próximo.

El diputado José Chic es el ponente del proyecto que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Educación, Ciencias y Tecnología. Con la aprobación de la ley se persigue garantizar la estabilidad laboral de más de 40 mil docentes del sector público que atienden distintos niveles educativos.

La iniciativa no ha sido bien recibida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que señala de “ilegales” los traslados al renglón 011 sin pasar por un proceso de oposición, como lo establece el Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional. Sin embargo, diputados de distintas bancadas han manifestado su respaldo para aprobarla en el pleno.

En la fundamentación de la iniciativa se plantea que, pese a que hay pactos colectivos y acuerdos que regulan las condiciones laborales de los trabajadores en el sector público, los maestros en renglones 021 y 022 tienen contratos temporales, sin garantías de renovación, y están ajenos a beneficios de quienes tienen una plaza permanente, como estabilidad laboral y ascensos en el escalafón.

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De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Educación (Mineduc) será el responsable de implementar y garantizar su aplicación.

En un plazo de dos meses, la cartera deberá tener un inventario de las plazas vacantes en los centros educativos públicos, y en seis meses deberá concluir el traslado al renglón de gasto 011 y la supresión de los puestos en los renglones de gasto 021 y 022, con la autorización de la Dirección Técnica del Presupuesto, para que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) concluya el proceso.

Para los catedráticos especializados a tiempo completo en secundaria —básicos y diversificado—, el Mineduc deberá crear los puestos en cinco meses, y en seis concluirá el traslado.

La normativa alcanza a maestros de educación inicial, preprimaria, primaria y nivel medio.

La iniciativa establece que la Onsec recibirá Q10 millones para fortalecer el personal administrativo que tendrá a su cargo los procesos relacionados con los traslados. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas deberá garantizar al Mineduc el presupuesto para los aumentos salariales y complementos que recibirán los docentes que pasen al renglón 011.

Apoyo

Autoridades del Mineduc han señalado que, de ser aprobada, la iniciativa 6591 puede ser “funcional y positiva” para el sistema educativo y agilizaría los procesos de traslado que la cartera trabaja con un grupo de maestros del renglón 021, lo que beneficiaría a una mayor cantidad de docentes.

Chic refiere que el dictamen se ha socializado con varios diputados y docentes, e incluso se plantean algunas enmiendas, como la vigencia —finalizaría el 31 de diciembre del 2027— y que el traslado de maestros a un renglón permanente se haga por grupos, según el nivel educativo que imparten.

“Se ha dialogado con varios diputados y están en disposición de apoyar que la iniciativa se convierta en decreto. Con el Ministerio de Educación se ha discutido cuáles debieran ser los mecanismos y algunas enmiendas para que la iniciativa tenga viabilidad técnica y financiera para implementarse”, dice Chic.

“El ministerio no tiene oposición. La ha estado apoyando con algunas modificaciones en redacción, pero el objetivo de la iniciativa no cambia. El Mineduc respalda la iniciativa”, agrega.

El diputado Juan Carlos Rivera señala que desde la bancada Victoria apoyan la iniciativa 6591 para que se convierta en ley, por un tema de “justicia social y laboral”, a fin de terminar con la zozobra que cada año enfrentan los maestros mientras esperan la renovación de sus contratos.

A través de mensajes en redes sociales, el diputado Felipe Alejos, de la bancada Todos, también se muestra a favor de la ley para “dignificar” a los docentes, y propone que sea aprobada de urgencia nacional, para lo que se necesitan 107 votos.

Mientras que la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, considera necesario trasladar a los docentes contratados en los renglones temporales 021 y 022 a plazas permanentes, como propone la iniciativa. Sin embargo, advirtió que hacerlo de una sola vez es imposible para las finanzas del Estado, por lo que el proceso debería ejecutarse de manera gradual, en plazos de varios años.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, señala que uno de los puntos que debería discutirse para efectuar los traslados es si los docentes cumplen con los criterios de calidad educativa. Por ello, considera necesario someterlos a un proceso de evaluación y seleccionar a los mejores candidatos.