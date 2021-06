Comienza proceso de vacunación para mayores de 50 años en medio de colas, desinformación, falta de vacunas y cierre de centros

Casi dos kilómetros de colas se formaron afuera del CUM para lograr una vacuna contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Un verdadero caos se vivió este jueves 10 de junio de 2021 en varios centros de vacunación de la capital, debido a que el miércoles el Gobierno anunció la apertura de vacunación para adultos desde los 50 años, y las personas abarrotaron los centros en búsqueda de inmunización lo que ocasionó largas filas de personas, desorden, desinformación y hasta el cierre de algunos de ellos por falta de vacunas.

“Colas kilométricas tenemos que hace”, afirman personas mayores de 50 años que han comenzado a llegar a los puestos vacunación, algunos con cita y la gran mayoría sin ella.

Los problemas se registraron en los centros de vacunación de Centro Universitario Metropolitano (CUM), el del campus central de la Universidad de San Carlos en el Parque Érick Barrondo, y en el del Paseo de los Campeones en Mixco, que se vieron forzados a cerrar.

En el CUM estaba aplicando la vacuna de Sputnik V, y decenas de personas acudieron este jueves allí para ser inmunizados con su primera dosis.

Sumado a este número de personas, también acudieron adultos de mayor edad en búsqueda de su segunda dosis y así completar su esquema de vacunación y eso ocasionó descontrol en el lugar y largas filas de personas que no guardaron distanciamiento social.

Según varias personas entrevistadas, ellas acudieron al centro de vacunación del CUM puesto que les habían dicho que este 10 de junio debían llegar para la segunda dosis de vacuna contra el coronavirus de Sputnik V, que se completa 21 días después de la primera, pero ahora deberán regresar hasta agosto.

Cuando arribó a Guatemala el primer lote de vacunas Sputnik V, el 5 de mayo pasado, Larissa Planchinda, encardada de negocios de la Embajada de Rusia en Guatemala, dijo que los análisis recientes han determinado que se puede aumentar el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis de las vacunas Sputnik V. Anteriormente el período para hacerlo era de tres semanas, pero ahora se extendió hasta tres meses.

Guatemala le pagó a Limited Liabulity Company Human Vaccine, subsidiaria Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés) Q614 millones 504 mil 40, por 16 millones de dosis de la Sputnik V, pero hasta el momento el país únicamente ha recibido 100 mil dosis, y no hay certeza de cuándo puedan ingresar otras.

A diferencia de otras vacunas, el biológico de Rusia tiene dos componentes, uno que se utiliza para la primera dosis y otro para el refuerzo.

Las 100 mil dosis que hay en Guatemala de Sputnik V corresponden al primer componente, y comenzaron a utilizarse el lunes 17 de mayo. De acuerdo con el sistema de registro, la segunda dosis de quienes fueron vacunados ese día debería colocarse la segunda dosis a partir del 7 de junio. Sin embargo, el biológico para hacerlo no ha ingresado al país.

Largas filas

En el CUM se formó una fila de más de 1 kilómetro de largo de personas que buscaban inmunizarse, pero a eso de las 11.30 horas los empleados optaron por colocarle un número a las personas que estaban haciendo fila, unas 318 personas, y al resto les dijeron que llegaran a l siguiente día.

“Los centros de vacunación cierran a las 14 horas, pero a las 11.30 horas una señorita comenzó a enumerar a las personas de la fila y a las 12 les dijo a los que recién llegaban que ya no los iban a atender, sino hasta mañana”, dijo una de las personas que estaba en la cola para vacunación.

El centro finalmente cerró y según algunas personas fue porque ya no hay dosis para primeras vacunas.

Leonel Palomino, encargado del centro de vacunación del CUM, refirió que en promedio ellos recibían 300 personas para vacunarse, pero desde ayer, personas de 50 años empezaron a llegar masivamente y rebasan la capacidad de atención, que es de 1 mil personas diarias.

Agregó que la tardanza que se registra también obedece a que la vacuna rusa toma mucho tiempo en descongelarse pues está en congeladores a -20 grados.

Largas filas de personas que buscan vacunarse contra el coronavirus registradas en el CUM. (Video Prensa Libre: Andrea Domínguez)

De centro en centro

Mayores de 60 años que tenían cita para su segunda dosis de Sputnik V dijeron que han recorrido distintos centros de vacunación y en ninguno hay dosis para eso. Agregaron que los han enviado de un lugar a otro y en ninguno los atienden.

Agregaron que el Ministerio de Salud no ha sido claro en dar la información real de cómo proceder con las segundas dosis y hay persona que vienen de otros municipios aledaños y no reciben su vacuna.

En la Usac

Mayores de 50 años que acudieron a vacunarse al campus central de la Usac, dijeron que en ese lugar también había habido problemas para las personas, pues no había suficientes vacunas y tuvieron que cerrar el centro a eso de las 9 horas.

Sin embargo, los encargados del centro desmintieron esa información y dijeron que cerraron a las 12.30 horas, lográndose vacunar a mil 300 personas. Agregaron que para mañana, viernes, esperan a otras mil 500 personas.

Aclararon que solo se vacunará a las personas que lleguen en su vehículo.

“Yo no sé por qué abren la vacunación para más edades cuando realmente Guatemala no tiene vacunas. Las personas de 50 años a 59 sí tienen ganas de vacunarse, pero al llegar a los centros de vacunación no hay disponibles”, dijo León Castillo quién sí logró inmunizarse.

El Ministerio de Salud dijo que el centro de vacunación del campus central de la Usac, tiene capacidad para inmunizar de 1 mil a 1 mil 150 personas diarias, pero este jueves la demanda sobrepasó ese número, por lo que no es posible atender a todas las personas que llegaron a vacunarse.

Personas con comorbilidades

Aunado a este caos que se vivió en varios centros de vacunación entre quienes buscaban la primera o segunda dosis de vacunas contra el covi-19 se suma la de muchas personas con comorbilidades pues están acudiendo a estos lugares a consultar si los pueden inmunizar; sin embargo, les responden que por el momento solo están administrando vacunas a mayores de 50 años en adelante, y si alguien con menor edad no puede ser atendido, aunque tenga alguna enfermedad de ese tipo.

Usuarios también reportaron que hubo gran afluencia de personas en los centros de vacunación de Cayalá y la Universidad Rafael Landívar.

En el parque Érick Barrondo, únicamente les enviaron 100 vacunas de AstraZeneca para primera dosis y se acabaron rápidamente y por eso tuvieron que cerrar. Algo similar ocurrió en el centro de vacunación de Gerona.

En la cabecera de Escuintla también se reportó el cierre de un centro de vacunación, por falta de dosis.

Sacatepéquez sigue sin vacunas

La semana pasada se reportó que en Sacatepéquez varios municipios habían dejado de vacunar pues no tenían para primeras dosis.

Una fuente de Salud de esa región afirmó que el problema persiste, porque no les han dotado de bilógicos, aunque se esperaba que esta semana les llevaran de Sputnik V.

Dijo que la semana pasada el problema había sido en Antigua Guatemala, Pastores, Jocotenango y Santa María de Jesús, pero ahora el resto de los municipios ya utilizó el saldo de vacunas que tenían y ya no están aplicando primeras dosis.

Dijo que para segunda dosis de AstraZeneca sí tienen inventario y que muchas personas se han acercado a puestos de vacunación a recibirla y completar su esquema de vacunación.