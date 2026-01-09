¿Cuánto deberán pagar los transportistas que no instalen reguladores de velocidad?

El 15 de enero es el plazo que el Ministerio de Comunicaciones (CIV) ha dado a los propietarios de autobuses extraurbanos y de transporte pesado para que cumplan con la instalación del regulador de velocidad. Esto con el objetivo de contener los accidentes de tránsito como los ocurridos a finales del 2025 y principios del 2026, que han dejado varias personas fallecidas y heridas.

El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, afirmó que aquellos transportistas que no cumplan con la norma serán sancionados de acuerdo con la disposición ya firmada por la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, la cual permitirá imponer sanciones a quienes no respeten lo establecido.

“Estas sanciones van de cinco a diez salarios mínimos. Luego va un periodo de tiempo de suspensión de seis meses y, si hay reincidencia, se puede cancelar por cinco años la línea”, afirmó.

De esa cuenta, las multas oscilarían entre Q21 mil 261 y Q42 mil 522, según el monto del salario mínimo vigente en Guatemala para el 2026.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo. El no contar con este sistema delimitador de velocidad sí puede llevar a cancelar las licencias, que es una de las grandes demandas que tiene la población y que tenemos los guatemaltecos, y requiere que nosotros, desde el Ejecutivo, seamos contundentes”, puntualizó.

Ante ello, hizo nuevamente el llamado a los propietarios de unidades de transporte de pasajeros para que regularicen su situación a la brevedad.

“Hacemos un llamado a los dueños de autobuses a cumplir la norma, a ser responsables con los vehículos, a ser responsables de a qué piloto le dan el vehículo, porque están transportando lo más importante, que son las personas, que somos todos los guatemaltecos”, afirmó Suriano.

Certificado de funcionalidad de vehículos

Adicionalmente, el funcionario afirmó que todas las unidades de transporte extraurbano deben contar con un certificado de funcionalidad, en el que se acredite el estado físico y mecánico de las unidades, con la finalidad de constatar que estas cuenten con las condiciones necesarias para prestar el servicio.

“Los propietarios deben presentar antes de febrero de 2026 un certificado que acredite el buen funcionamiento de sus vehículos. La ley es clara al asignarle esa responsabilidad al dueño del vehículo, ya que, de no contar con este documento, el Estado se adherirá a las demandas legales si ocurre un percance y no tienen este documento”, aseguró Suriano.

Adicional a las medidas anunciadas, el funcionario también indicó que se está implementando una mejora en la coordinación interinstitucional para fortalecer los controles en las carreteras, especialmente en los tramos con alto índice de accidentes. Estos operativos se llevan a cabo entre la Dirección General de Transporte (DGT), la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Están de acuerdo con la medida

Hasta el momento, solo la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) se ha pronunciado respecto de las nuevas disposiciones que establecerá el Ministerio de Comunicaciones para reducir el índice de accidentes en las carreteras del país.

Carlos Vides, presidente de la Junta Directiva de Gretexpa, afirmó que están de acuerdo con la medida, en bien de la seguridad de los usuarios.

“Nosotros sí estamos de acuerdo en que se implementen los sistemas limitadores de velocidad. La verdad que consideramos que eso es de beneficio para el país en el sentido de la seguridad que se le tiene que dar al usuario y a todos los que utilizan las carreteras a nivel nacional. Sí, compartimos eso definitivamente y vamos a apoyar cualquier ley que ayude a disminuir cualquier accidente vial”, puntualizó.

También aseguró que la norma debería aplicarse a todos los vehículos que prestan servicio de transporte en el país, y no únicamente a las unidades del transporte extraurbano y de carga.

“Se enfocan mucho nada más en el transporte extraurbano y en el transporte de carga. En la carta abierta que mandamos al presidente, ahí le hacemos ver ¿qué va a pasar con el transporte de turismo, el transporte escolar, el transporte agrícola, el industrial, los taxis, los Uber y el Transmetro, el Transurbano? porque ellos también trasladan personas. Y la ley es para todos”, afirmó.

Además, indicó que desde Gretexpa también se les está recordando a sus agremiados que deben gestionar el certificado de funcionalidad para dejar constancia del buen funcionamiento de las unidades de transporte extraurbano.

“También recordándoles que el 15 de febrero se vence el certificado de funcionalidad física y mecánica de todos los vehículos. Eso es bien importante que todos lo presenten y que no lo dejen a última hora, porque ya sabemos que la Dirección General de Transportes no cuenta con el personal necesario y entonces, se va a hacer un cuello de botella y vamos a tener inconvenientes si lo dejan a última hora”, aseguró.

Vides también fue claro al indicar que de 13 mil unidades de transporte registradas en Gretexpa, 12 mil no cuentan con el limitador de velocidad, por lo que es necesario que los propietarios de estas unidades realicen las gestiones correspondientes para integrar este dispositivo en las mismas y así garantizar la seguridad de los usuarios. También indico que se ha solicitado al Ejecutivo que se pueda ampliar el plazo para la colocación del dispositivo a unos seis u ocho meses, para poder garantizar de esta manera que todas las unidades registradas cuenten con el mismo y evitar sanciones o multas a los propietarios.