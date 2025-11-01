Día de Todos los Santos en Guatemala: personas visitan cementerios para honrar a sus difuntos

Algunos lugares, como el Cementerio General, recibieron a muchos guatemaltecos que llegaron para honrar a sus difuntos.

Durante este 1 de noviembre los guatemaltecos llegaron a diferentes cementerios para honrar a sus difuntos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y, como es tradición, muchos guatemaltecos han acudido a diversos cementerios del país para honrar a sus difuntos.

Durante la jornada de este sábado, se observó cómo varios grupos de personas hacían fila para ingresar a los camposantos y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Algunos estaban acompañados de sus hijos; otros llevaban ramos de flores, objetos que evocan a sus difuntos e, incluso, algunos llegaron con mariachis.

Se trata de una de las múltiples tradiciones que se realizan en Guatemala durante el Día de los Muertos, fecha en la que también se llevan a cabo otras actividades, como el vuelo de barriletes gigantes en lugares como Sumpango o la degustación del tradicional fiambre.

El IGSS define los límites mínimo y máximo que pueden recibir los afiliados como pensión por vejez, según su salario y años de cotización.

¿Cuánto paga el IGSS por pensión de vejez en Guatemala? Monto máximo y mínimo

Así se ve la entrada al Cementerio General, donde los guatemaltecos llegaron para honrar a sus difuntos. (Foto Prensa Libre: Esbn García)

El Gobierno de Guatemala estimó que un millón de personas asistiría a los cementerios en todo el país.

Adultos, jóvenes y niños estuvieron presentes en el Cementerio este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Además, informó sobre un plan de contingencia cuyo objetivo es mantener un ambiente seguro y ordenado.

Un grupo de mariachis ameniza el Cementerio General, mientras los guatemaltecos observan los nichos donde están sus seres queridos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“Más de un millón de personas visitarán los cementerios este 1 de noviembre, por lo cual se implementa un plan especial para garantizar el orden, la seguridad y condiciones sanitarias adecuadas”, se lee en una publicación de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

El Gobierno de Guatemala afirmó que se esperaba la llegada de casi un millón de guatemaltecos a los cementerios para este 1 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Para ejecutar dicho plan, se cuenta con una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Cruz Roja, la Municipalidad de Guatemala y los cuerpos de Bomberos Voluntarios y Municipales, refiere la publicación.

En efecto, en las redes sociales de la Policía Nacional Civil, así como de los Bomberos Municipales y Voluntarios, se observan patrullajes para garantizar un ambiente seguro en los cementerios.

¿El 1 de noviembre es asueto o feriado en Guatemala?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

Lee más artículos de Natiana Gándara

ARCHIVADO EN:

1 de noviembre Cementerio General Cementerios Cementerios de Guatemala Día de los muertos Día de Todos los Santos 
