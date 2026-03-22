Gretexpa solicita a transportistas abstenerse de realizar manifestaciones el lunes 23 de marzo

Para este lunes 23 de marzo, los agremiados de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua) anunciaron que realizarán varias caravanas integradas por autobuses, camiones y vehículos que se desplazarán por las calzadas Roosevelt y Aguilar Batres, la calle Martí, en la zona 6; avenida Bolívar y bulevar Vista Hermosa. Esto como medida de protesta ante el incremento registrado en los últimos días en los precios de los combustibles, entre otras situaciones.

Ante el anuncio realizado por los integrantes de Unitransgua, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) publicó un comunicado este domingo 22 de marzo, en el que hace un llamado a todas las asociaciones de transportistas para que “se abstengan” de realizar la movilización programada para este lunes.

“Hacemos un llamado a todas las asociaciones de transporte pesado, en distintas modalidades, a que se abstengan de realizar la manifestación pacífica programada para mañana lunes 23 de marzo. De concretarse, se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente, desde horas muy tempranas, se levantan para dirigirse a sus labores, a estudiar, a ser atendidos en centros hospitalarios, etcétera”, indica el comunicado publicado por Gretexpa.

La publicación también indica que se mantienen negociaciones con diputados de las diferentes bancadas del Congreso para buscar soluciones a la problemática.

“Se está en negociaciones con diputados de distintas bancadas que han comprendido la urgencia que el transporte comercial, en general, estamos afrontando con el aumento desmedido del diésel y temas paralelos que también nos urgen solucionar. Tenemos la capacidad de dialogar, privilegiémoslo por favor”, concluye el comunicado.

Proponen fondo de compensación

El pasado viernes 20 de marzo, los representantes de la gremial se pronunciaron ante el incremento en los precios de los combustibles e indicaron que el incremento que se ha dado en los últimos días “representa alrededor del 42.13%”.

Según indicaron, por parte de la gremial se han presentado varias propuestas al Congreso con la finalidad de “mitigar el alza de los precios de los combustibles”, principalmente el diésel.

"Se ha propuesto la Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Regular y Diésel, lo cual es bueno, pero no alivia de inmediato los inconvenientes económicos", afirmaron los representantes de la gremial, quienes también indicaron que han sido presentadas ante las instancias correspondientes varias acciones de amparo ante posibles abusos en el alza a los precios de los combustibles y un subsidio de Q10 al combustible diésel.

Además del tema de los combustibles, Gretexpa también hizo otras peticiones con relación a la implementación del Sistema Limitador de Velocidad en las unidades de transporte, así como la instalación de una comisión multisectorial integrada por representantes de los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como de representantes del transporte extraurbano.

"Queremos que se conceda una prórroga de por lo menos 4 meses, lo que permitirá que las empresas certificadoras puedan actualizar sus inventarios, proveer los equipos e implementar el SLV sin ningún inconveniente", indica la gremial.

Comunicado publicado por la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros este domingo 22 de marzo. (Foto Prensa Libre: Gretexpa).

PMT implementará acciones

Ante el anuncio de las caravanas provenientes de distintos puntos y que convergerán en la zona 1 capitalina este lunes, el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, indicó que se implementarán varias acciones para regular el tránsito en la capital desde la madrugada del lunes, las cuales son:

Agentes mantendrán presencia en vías principales antes de las 5.00 horas, porque muchos capitalinos saldrán antes de esa hora; el tránsito será prematuro al tomar medidas

Los carriles reversibles estarán activos antes de la hora habitual

Se monitoreará el recorrido de las caravanas y, en ciudad de Guatemala, están obligados a utilizar el carril derecho

Las caravanas se dirigirán a la zona 1; se prevé que muchos de los manifestantes avancen a eso de las 8.00 horas en esa área. Podrían verse afectados plaza la Constitución, Congreso de la República y la Casa Presidencial, en 6.ª avenida y 4.ª calle, zona 1

Ante ello, se recomienda a los capitalinos atender las recomendaciones y circular por las siguientes vías alternas en la zona 1:

Avenida Elena entre zonas 1 y 3

Calle Martí, zona 6

Bulevar La Asunción, zona 5

Centro Cívico, zona 1

1.ª calle, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia el templo La Candelaria, pasando por el parque Isabel La Católica y Cerrito El Carmen, en la zona 1

Además, se recomendó a los padres de familia que se mantengan en contacto con los centros escolares donde estudian sus hijos para conocer las medidas que tomarán ante estas movilizaciones y determinar si suspenderán clases o si se impartirán de manera virtual. Esto para evitar complicaciones al trasladar a los menores a sus centros de estudio.

También indicó que se realizarán las coordinaciones correspondientes con las entidades encargadas de seguridad ante cualquier contingencia o inconveniente que pueda suscitarse.