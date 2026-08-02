¿Habrá bloqueos o caravanas este lunes 3 de agosto por el precio del combustible?

Rolando López, vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG), confirmó que para este lunes 3 de agosto tienen organizada una caravana para manifestar por el alto precio del combustible.

En avisos enviados a la Gobernación Departamental de Guatemala y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la APTG informó que la convocatoria es para taxis, taxis por aplicación, mototaxis y vehículos particulares.

López indicó que este lunes, a partir de las 8 horas, la reunión será en el sector de Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, de donde partirán hacia la zona 1 de la capital.

Añadió que durante el recorrido está previsto que se sumen más manifestantes para luego llegar al Congreso de la República, en la zona 1.

El objetivo de la manifestación es expresar la preocupación del gremio por el impacto del alto costo del combustible.

López afirmó que el alto precio del carburante les afecta los costos de operación y la compra de repuestos para los vehículos.

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Afirmó que están en contra de la forma en que se ha aplicado el subsidio porque "no hay transparencia a dónde va realmente", por lo que presentaron una propuesta que ayudaría a una posible disminución en el precio del combustible.

Explicó que parte del recorrido será desde Molino de las Flores, por la calzada Roosevelt, hasta los puentes gemelos de El Trébol, y luego continuarán hacia el Congreso.

El 22 de julio también hubo una manifestación pacífica relacionada con el combustible y, según la APTG, hasta ahora no han recibido una respuesta satisfactoria a las peticiones planteadas, por lo que consideran necesario llamar la atención de las autoridades competentes para encontrar soluciones que beneficien al sector.

También se consultó a Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug), para saber si tienen planificada alguna manifestación. Indicó que ese gremio descarta acciones, pues ya le autorizaron una nueva tarifa para operar.

Anuncian posible paro

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) informó en redes sociales que podría suspender el servicio de transporte desde la Central de Transferencia del Sur (Centra Sur) a partir del próximo miércoles 5 de agosto, por motivos de inseguridad.

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