Hundimiento en Villa Nueva: Covial planea habilitar el paso en km 15 al Pacífico y esto dice Conred

En su momento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó la situación y dio acompañamiento junto a la Municipalidad de Villa Nueva y el Ministerio de Comunicaciones, pero en esta parte final ya no fue consultada, según dijeron.

“Pues de momento de parte de la Municipalidad no se ha pedido ninguna otra evaluación de parte de Conred, de momento nosotros no podríamos emitir criterio porque no se ha emitido un estudio reciente”, explicó Rodolfo García, Vocero Conred.

El portavoz también comentó que ellos emitieron una serie de sugerencias desde el primer momento de la emergencia. “Nosotros hicimos las evaluaciones en su momento, cuando sucedió la emergencia, y la recomendación fue que se cumplieran los criterios de norma para la construcción, tanto en carretera como reforzar”, agregó.



Pese a que se trata de una habilitación de carretera, García señaló que no se necesita un respaldo de la Conred para dar nuevamente el paso, ya que las entidades a cargo hicieron los estudios, mediciones y evaluaciones.

“Como ellos están a cargo de la reconstrucción nosotros lo que hicimos fue recomendar que la construcción se hiciera cumpliendo las normas de reducción de desastres, sin embargo, Conred no hace ese tipo de aval y hace evaluaciones si la institución así lo requiere”, precisó.

Nueva carretera

Por su parte Luisiño Sánchez, vocero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), enfatizó que en todo momento han tenido el respaldo de Conred, aunque aclaró que para habilitar el paso no requieren un respaldo o dictamen de ellos.

“Ellos han estado en todo el proceso de la habilitación y atención de la emergencia, pero no se está supeditado a una autorización, Conred si ha dado el acompañamiento y el trabajo se ha venido cuidando los estándares de calidad para una reactivación del tránsito de manera segura”, explicó.

El vocero señaló que tras una serie de estudios de profundidad lograron solucionar el problema y tan solo hacen falta los últimos detalles para terminar los trabajos.

“Serán dos capas de 6 centímetros de grosor para al final dejar una carpeta asfáltica de 12 centímetros, durante la noche y madrugada si el clima lo permite se procede a la señalización de los carriles y ese domingo ya vendrían los últimos trabajos de limpieza”.

Si los planes de las autoridades continúan como ahora, desde el lunes comenzará a ser transitada nuevamente esta carretera. “Por la tarde o noche estaríamos habilitando en primera instancia los carriles de la pista de norte a sur, es decir de ciudad de Guatemala al sur del país; y esperamos entre martes y miércoles habilitar los carriles con dirección de sur a norte”.