La Diaco detalla cómo avanzan las denuncias por posible especulación en precios de combustibles

Leslie Yvonne Tzicap, directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), se refirió este martes 14 de abril a las 79 denuncias que han presentado ante el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades en los precios de combustibles.

Afirmó que las denuncias ya fueron judicializadas, lo que implica que actualmente están bajo conocimiento de un juez y en fase de audiencias.

Explicó que estas denuncias derivan de monitoreos desarrollados en el marco del Plan Centinela, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones.

La Diaco destacó que también se han efectuado 2 mil 533 verificaciones a escala nacional para supervisar el comportamiento de los precios en expendios de combustible.

Según explicó, el proceso penal depende ahora de los tiempos del sistema judicial, mientras continúa apoyando con diligencias técnicas y recopilación de información.

Además, actualmente analizan 62 expedientes adicionales que podrían convertirse en nuevas denuncias.

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Cuando se detecta un posible delito en el precio de combustibles, la Diaco remite el caso al MP y se abstiene de imponer sanciones administrativas, para no interferir en la investigación penal.

La Diaco hizo un llamado a la población a presentar denuncias formales con información precisa, como ubicación y nombre del establecimiento, y recordó que los usuarios pueden apoyarse en los precios de referencia publicados por el Ministerio de Energía y Minas.

El MP ya ha desarrollado diligencias en gasolineras tras denuncias de posible especulación en los precios.

Guatemala enfrenta un aumento en los precios del carburante derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

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