Manifestaciones de Codeca: PNC explica cómo son los lineamientos y protocolos ante estado de prevención

Este miércoles 22 de abril, en la ciudad de Guatemala, se desarrollan manifestaciones por parte del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otras organizaciones.

En las movilizaciones se pronuncian contra el alto costo del combustible y contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac, entre otras exigencias.

El tránsito está complicado en puntos estratégicos de la capital, según reportes de la Policía Municipal de Tránsito.

El departamento de Guatemala, junto con otros cuatro departamentos, continúa bajo estado de prevención durante 15 días, según lo decretado por el Ejecutivo.

En ese sentido, en entrevista en Prensa Libre Radio, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, se refirió a las recientes marchas y bloqueos registrados.

Boteo remarcó que se está bajo estado de prevención y que “en ningún momento la Policía Nacional Civil va a permitir que haya algún tipo de bloqueos ilegales, porque el bloqueo no es un tema legal, tampoco se va a estar permitiendo la alteración al orden público”.

Remarcó: “siempre y cuando una manifestación sea en tono pacífico y deje libre la locomoción por lo menos de un carril, nosotros no tenemos ningún inconveniente, más bien les damos acompañamiento a las manifestaciones porque es un tema autorizado por la ley”.

Dijo que han convocado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Gobernación Departamental y otros actores para privilegiar el diálogo e intervenir en bloqueos y liberar las vías.

Además, la PNC emitió un comunicado en el que, ante la vigencia del estado de prevención debidamente ratificado y publicado en el Diario de Centro América, señala que es deber constitucional de esta institución garantizar el orden público, la libre locomoción y la seguridad de todos los ciudadanos.

Aclaró que, si bien la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la manifestación pacífica, este derecho no es absoluto y encuentra sus límites en el respeto a los derechos de terceros y el cumplimiento de las normativas vigentes bajo regímenes de excepción.

Ante los recientes hechos de violencia que han alterado la paz social, la PNC informó que no permitirá bloqueos de rutas, arterias principales ni actos que atenten contra la integridad física de las personas o el patrimonio público y privado.

Aseguró que ha girado instrucciones precisas a sus unidades operativas para actuar con estricto apego a los protocolos de derechos humanos, pero con la firmeza necesaria para mantener expeditas las vías de comunicación.

“Cualquier persona que participe en actos vandálicos o bloqueos ilegales será puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes”, advirtió.

Instó a los grupos sociales y a la población en general a deponer actitudes de confrontación y a canalizar sus peticiones por las vías legales y el diálogo, evitando exponerse a consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del estado de prevención.

Queda libre de manifestación, la Calle Martí.



Grupo de campesinos, proveniente de zona 6, ahora se agruparon en 6 avenida 1 calle zona 1 frente a instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.#22abr26PMT pic.twitter.com/sS0IfrE9cK — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 22, 2026

Medidas durante el estado de prevención