Mineduc: la calidad docente determinó los malos resultados en las pruebas Pisa

Guatemala quedó en los últimos lugares de la prueba internacional Pisa. El resultado mostró que el desempeño y los conocimientos de los estudiantes de 15 años —segmento evaluado— en Lectura, Ciencias y Matemáticas son deficientes. El Ministerio de Educación (Mineduc) tiene el reto de mejorar esa medición y, según las autoridades, las estrategias que ya implementan permitirán lograr avances para la próxima evaluación, en el 2029.

Hubo un retroceso en el puntaje que los participantes alcanzaron en la prueba del 2025, en comparación con la de hace tres años. En Lectura obtuvieron 337 puntos, 37 menos que los logrados en el 2022.

Lo mismo ocurrió con Ciencias. La caída fue de 22 puntos, al pasar de 373 en la prueba anterior a 351 en la actual. Mientras que en Matemáticas se perdieron 10 puntos, pues de 344 pasó a 334.

Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, señala que el principal factor que incide en los resultados de pruebas nacionales e internacionales como Pisa es la calidad de los docentes.

Por ello, la creación de las nuevas escuelas e institutos normales —Decreto 4-2026— cobra relevancia para el sistema educativo, pues desde el 2012 se dejó de lado la formación de maestros en el nivel diversificado, y la apuesta es que egresen de cualquiera de las cinco especialidades habilitadas.

“Tenemos prácticamente 14 años de no formar maestros, por eso, volver a la formación enfocada en la labor docente es, sin duda, un paso adecuado”, menciona Cabrera.

Si bien la primera promoción se graduará hasta el 2030, considera que este es un primer paso para mejorar la calidad educativa de los estudiantes desde la primaria hasta que salgan del nivel medio.

Cabrera señala que los efectos de la nueva formación de maestros se verán a partir del 2031. Sin embargo, hay procesos que se vienen desarrollando con los niños de primaria, como la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Los primeros avances ya se observan en la mejora de la fluidez lectora de alumnos de cuarto y quinto de primaria, que leen entre 11 y 16 palabras más por minuto.

El funcionario indica que en el 2025 el Mineduc comenzó a trabajar con los centros educativos de diversificado que presentan constantemente resultados insatisfactorios en las pruebas de graduandos, con el objetivo de mejorar su desempeño.

“El año pasado trabajamos con 600 centros educativos, entre públicos y privados, para orientarles sobre cómo mejorar el aprendizaje. Este año trabajamos con 1 mil 300 y el año entrante confío que vamos a llegar a 1 mil 500”, explica el funcionario.

Agrega que otra de las estrategias que el Mineduc ha puesto en marcha para mejorar la calidad de la educación es la política de transformación digital, que acerca la tecnología a los estudiantes y pone a su disposición material educativo en línea. La entrega de tabletas electrónicas y la conectividad son parte del plan.

“Uno de los aspectos calificados por PISA es el desempeño en ámbitos digitales. Pero si nuestros estudiantes ni siquiera han tenido contacto con el mundo digital, ¿qué desempeño iban a tener? Era lógico que ese aspecto saliera mal”. Francisco Cabrera, viceministro del Mineduc

Además, refiere la necesidad de que estas estrategias y políticas tengan continuidad y trasciendan los gobiernos para obtener mejores resultados. Agrega que en la próxima evaluación de Pisa se verá reflejado el efecto de los distintos procesos que implementa el Mineduc.

Resultados predecibles

De acuerdo con Cabrera, los bajos resultados que el país obtuvo en las pruebas Pisa son producto del descuido del sistema educativo durante años. A esto se suman la falta de formación de maestros por más de una década y el cierre prolongado de los centros educativos durante la pandemia de covid-19, pues Guatemala fue uno de los países en los que la medida se implementó por más tiempo.

Un análisis del Banco Mundial publicado en el 2021 señaló que la suspensión de clases presenciales durante 13 meses, debido a la pandemia, provocaría una pérdida de 1.5 años de escolaridad en Guatemala.

Los estudiantes que participaron en la prueba internacional cursaron los primeros años de primaria en plena pandemia, y ese es el período en el que se afianzan las competencias fundamentales del aprendizaje, lo que se logró con dificultad, menciona el funcionario.

En el caso de Guatemala, añade que también se debe considerar el aumento de la matrícula en el nivel básico que ocurrió el año pasado, cuando abrieron 226 nuevos institutos oficiales en zonas rurales o semirurales. Esto se debe a que, cuando se incrementa la matrícula, los resultados de las pruebas tienden a bajar, debido a que los estudiantes que se suman al sistema provienen de sectores económicos y contextos menos favorecidos.

“Es bueno que hayan entrado (al sistema), son miles de estudiantes que de otra forma no tendrían oportunidad, pero hay que saber que eso conlleva un riesgo de bajar los resultados, porque son estudiantes marginalizados, en condiciones socioeconómicas difíciles, con menos expectativa de desempeño”, explica.

Al respecto, los resultados de las pruebas Pisa indicaron que, en Guatemala, los estudiantes con una situación socioeconómica más favorable obtuvieron una puntuación en Ciencias 76 puntos superior a la de los estudiantes más desfavorecidos.

Sobre la prueba Pisa

La prueba Pisa se realiza a estudiantes de 15 años para conocer qué tanto pueden aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a un contexto real. En Guatemala se evaluó a siete mil 14 jóvenes de 408 establecimientos.

En la evaluación participaron 91 países, y Guatemala aparece en la posición 84 en Lectura, mientras que en Matemáticas se ubica en la 86 y en Ciencias figura en la 87.