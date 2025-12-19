Niño pierde dedos tras explosión de mortero; autoridades investigan posible negligencia

Un niño resultó gravemente herido luego de que un mortero explotara mientras manipulaba pirotecnia en Chiquimula, sin la vigilancia de un adulto. De acuerdo con autoridades médicas del Hospital Roosevelt, el menor sufrió amputación traumática de varios dedos y quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo.

El hecho fue documentado por las autoridades y ya está judicializado. La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una orden para establecer responsabilidades. “La persona ya tiene un encauzamiento legal porque el niño tiene lesiones de por vida por la explosión del mortero”, explicó Ricardo Menéndez, pediatra del Hospital Roosevelt.

Falta de supervisión adulta: un patrón de riesgo

Según el reporte preliminar, el artefacto explotó en las manos del menor, quien no estaba acompañado por ningún adulto. En el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se hizo énfasis en este punto:

“No se pueden dejar a los niños solos. Sabemos que son inquietos, pero la pirotecnia no perdona, no va a perdonarnos a los padres de familia”.

Menéndez confirmó que el menor perdió parte de los dedos de la mano. “Se pasearon en el niño para el resto de la vida”, lamentó. Durante el programa se reflexionó: “Se transforma un proyecto de vida al perder tres dedos”, en referencia al daño irreversible que puede causar un descuido de segundos.

Riesgos recurrentes en las fiestas

Las quemaduras por pirotecnia no son el único riesgo durante estas fechas. “En años previos hemos tenido hasta 60 niños con quemaduras. Hay mucha quemadura por agua caliente porque en las casas se cocinan alimentos, nixtamal, sopas, café…”, agregó Menéndez. Las cifras refuerzan el llamado a la prevención.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia a no permitir que menores manipulen pirotecnia. También se instó a atender las normas básicas de seguridad:

“Este tipo de situaciones tienen que enfrentarse ante la justicia”, enfatizaron los panelistas de Impacto Directo. Además, insistieron en no dejar a los niños sin vigilancia en contextos donde se usa fuego o explosivos.

Recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred):

No permitir que niñas o niños manipulen pirotecnia.

Supervisar siempre que haya pirotecnia encendida cerca de menores.

Leer las instrucciones de cada artefacto.

No usar alcohol en gel al encender pólvora.

No guardar cohetes o morteros en los bolsillos.

Encender un producto a la vez, siempre en el suelo, y mantener agua cerca.

No acercarse a productos defectuosos o que no hayan explotado.

Cuidados para adultos y menores

Los niños deben observar desde una distancia segura.

Nunca deben recoger restos de pirotecnia.

Se debe proteger su vista y oídos.

Las mascotas deben resguardarse dentro de casa.

¿Qué hacer si ocurre un accidente?

Quemaduras leves (1er grado): Enfriar con agua; no aplicar cremas caseras.

Quemaduras con ampollas (2do grado): No reventarlas y acudir al médico.

Quemaduras graves (3er grado): Trasladar de inmediato al hospital.

Lesiones oculares: No frotar el ojo; cubrirlo con un vaso de papel y buscar atención urgente.

Un llamado urgente a la conciencia

El caso del niño en Chiquimula no solo expone una tragedia personal, sino también una falla colectiva. “¿Cuánto daño innecesario causa la falta de prudencia?”, cuestionó un experto en el programa. En estas fiestas, el consejo es claro: “Desconéctese de lo que menos importa y conéctese con lo que más importa: su familia”.

