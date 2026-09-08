Transportistas amplían a tres los puntos de salida para la protesta de este miércoles y cuestionan propuesta de Q39

Los transportistas confirmaron que la movilización prevista para este miércoles 9 de septiembre hacia el Centro Histórico tendrá tres puntos de salida, uno más de los anunciados inicialmente, y reiteraron su rechazo a la propuesta que se discutió y aprobó esta noche el Congreso para fijar el precio de los combustibles.

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), explicó que el tercer grupo saldrá de Carretera a El Salvador, desde Condado Concepción, y se sumará a los contingentes que partirán de Centra Sur y Molino de las Flores, en Mixco.

Todos tienen previsto dirigirse hacia el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

Vides afirmó que la movilización no pretende generar mayores complicaciones al tránsito, sino hacer público el descontento del sector ante las decisiones que se han tomado frente al alza de los combustibles.

"No es nuestra intención el día de mañana causarle más atrasos o inconvenientes a las personas. Sabemos que el combustible y sobre todo el tiempo de cada uno es valioso", afirmó.

Según el dirigente, se movilizarán entre 100 y 115 buses, una cantidad que calificó como una "pequeña muestra" del sector.

Los vehículos comenzarán a llegar desde las primeras horas de la mañana y la caravana saldrá alrededor de las 8 horas. El grupo espera llegar al Centro Histórico entre las 10 y 10.30 horas.

"Solo queremos llegar al Palacio y al Congreso y entregar nuestras peticiones concretas", señaló.

Transportistas cuestionan propuesta de Q39

Sobre la propuesta que discute en el Congreso para establecer un precio de referencia de los combustibles, Vides manifestó su desacuerdo con fijar el galón en Q39 y cuestionó la rapidez con la que los diputados comenzaron a discutir la iniciativa.

"¿Qué bases técnicas tienen ellos para poder disponer tan rápidamente para salir a votar, cuando se ha venido platicando de esto desde hace meses?", cuestionó.

El dirigente también puso en duda que ese precio sea suficiente para evitar que el impacto de los combustibles llegue a los usuarios.

"Con Q39 en el costo por galón, lo único que van a lograr, y se lo aseguro, es que las tarifas van a aumentar", afirmó. Explicó que el transporte debe continuar operando y que, ante el incremento de sus costos, una de las salidas sería trasladar ese impacto al pasajero.

Vides insistió en que aumentar las tarifas no es una medida que el sector quiera tomar, pero advirtió que podría convertirse en una consecuencia si no se adoptan otras soluciones.

"Esa no es la solución, creemos nosotros", afirmó.

Llamado a la ciudadanía

El representante también hizo un llamado a los ciudadanos para que observen las consecuencias que, según el gremio, puede tener el incremento de los combustibles no solo en el transporte, sino en la economía en general.

"Me preocupa mucho que la población siga callada cuando a todos nos afecta. Yo hablo por el transporte, pero también como ciudadano", señaló.

Vides pidió a los guatemaltecos reaccionar ante los efectos que el alza puede generar a corto, mediano y largo plazo, entre ellos un eventual aumento en las tarifas del transporte.

"Todos nos están engañando. No están haciendo las cosas correctamente", sostuvo.

El dirigente también expresó su decepción por la actuación del Ejecutivo y el Congreso, y expresó que la propuesta se cuestiona por la falta de sustento técnico.

La jornada de este miércoles concluirá con la entrega de documentos al Ejecutivo y al Congreso. El sector prevé además realizar una conferencia en el Parque Central para exponer sus demandas.

Lea también: Manifestación por el alza de los combustibles, por parte de los 48 Cantones y Pueblos de Sololá en la capital