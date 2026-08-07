Volcán de Fuego: diferencias de las erupciones de 2026 y 2018 en Guatemala

La creciente actividad del volcán de Fuego durante estos días en Guatemala ha provocado el actuar de las autoridades para prevenir riesgos, además de generar preocupación e incertidumbre entre la población.

Desde que la actividad volcánica comenzó el pasado 3 de agosto, las autoridades se han movilizado a diferentes comunidades aledañas para evacuar a la población ante el riesgo de lahares, caída de material piroclástico y ceniza.

Aunque las autoridades han dicho que la fase eruptiva del volcán de Fuego ha vuelto a la normalidad y que muchas personas regresaron a sus hogares, algunos usuarios han comparado este hecho con la tragedia ocurrida el 3 de junio del 2018.

Hace ocho años, el volcán de Fuego protagonizó, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, una de las peores catástrofes naturales, en la que una fuerte erupción causó varios fallecidos y desaparecidos.

Erupción del 2026

El pasado 3 de agosto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre una nueva fase eruptiva del volcán de Fuego que comenzó a las 6 horas.

Con el paso de los días, la actividad del volcán aumentó, lo que generó la emisión de ceniza y material volcánico.

A raíz de esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y otras autoridades informaron sobre la suspensión de clases en sectores de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

Además, Conred indicó que llevó a cabo evacuaciones preventivas, en las que se atendió a mil 696 personas que viven en los alrededores del volcán y se habilitaron cinco albergues en Escuintla y Sacatepéquez.

El 5 de agosto, Conred informó que, tras 50 horas, el volcán regresó a sus parámetros normales, aunque aún persisten amenazas como el descenso de lahares y la dispersión de ceniza.

"Las comunidades con mayor afectación por la caída de ceniza se localizan en el flanco oeste y suroeste del volcán de Fuego, principalmente en el municipio de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango", señaló Conred.

Además, las autoridades no informaron sobre personas fallecidas, desaparecidas o heridas y señalaron que los pobladores regresaron a sus hogares.

Fueron 18 las comunidades afectadas directamente por la actividad del volcán, entre ellas: Panimaché I y II, Sangre de Cristo, San Pedro Yepocapa, Santa María El Zapote, El Porvenir y San Juan Alotenango.

Erupción del 2018

En comparación con la actividad volcánica ocurrida estos días, la tragedia del 3 de junio del 2018 tuvo una mayor repercusión nacional, además de registrarse alrededor de 300 fallecidos y desaparecidos.

De acuerdo con el informe que presentó Conred el 6 de agosto del 2018, fue a las 6 horas del 3 de junio cuando el Insivumeh reportó la erupción del volcán, con flujos piroclásticos y el descenso de lahares fuertes.

Esta actividad afectó directamente a las poblaciones aledañas y causó, según Conred, alertas institucionales en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.

Se emitieron alertas rojas en dichos departamentos y en los municipios de Alotenango, Yepocapa, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa, las cuales duraron aproximadamente 65 días.

Las estadísticas generales de Conred indican que 1 millón 714 mil 387 personas resultaron afectadas por la actividad del volcán en el 2018, 851 fueron damnificadas y 12 mil 823 fueron evacuadas.

Además, el informe de Conred señala que 27 personas resultaron heridas por la tragedia, más de 200 fallecieron y aproximadamente 229 desaparecieron.

La erupción del volcán afectó directamente a la ciudad de Guatemala por la caída de ceniza, al punto de que el Aeropuerto Internacional La Aurora suspendió los vuelos debido a la presencia de este material.

Un total de 186 viviendas aledañas quedaron totalmente destruidas por la erupción, todas en el departamento de Escuintla, y 750 hogares se encontraban en riesgo.

Finalmente, la erupción del volcán dejó totalmente inhabilitadas las comunidades de San Miguel Los Lotes y El Rodeo, ambas en Escuintla.

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