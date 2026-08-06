Erupción del volcán de Fuego en Guatemala: Qué ocurrió realmente y qué información en redes es falsa

En los últimos días ha llamado la atención la creciente actividad del volcán de Fuego en Guatemala, la cual provocó acciones por parte de las autoridades y la evacuación de varias personas de comunidades aledañas.

Sin embargo, en redes sociales ha empezado a divulgarse información según la cual la situación ha escalado a tal punto que las recientes erupciones del volcán han generado un panorama "catastrófico", donde incluso se reportaron presuntas personas fallecidas.

Muchas de las publicaciones muestran las supuestas erupciones del volcán de Fuego e, incluso, algunos usuarios las han comparado con lo ocurrido en el 2018, cuando se reportaron alrededor de 300 personas fallecidas.

¿Se han reportado fallecidos y heridos?

Valeria Urízar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó a Prensa Libre que, hasta el momento, no se han registrado personas fallecidas ni heridas derivadas de la fase eruptiva del volcán de Fuego.

Urízar señaló que, mediante las evacuaciones preventivas, se atendió aproximadamente a 1,696 personas (440 familias) y se habilitaron cinco albergues en los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez.

"La atención de la emergencia se desarrolló de manera coordinada y oportuna, priorizando la protección de la vida mediante evacuaciones preventivas", afirmó la vocera de Conred.

¿Se ha estabilizado la actividad volcánica?

Tanto Urízar como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicaron que la situación del volcán de Fuego ya regresó a los parámetros normales.

Esto también permitió que las personas albergadas regresaran a sus hogares, con el apoyo de las municipalidades.

Imágenes en redes sociales

Respecto de varias imágenes y publicaciones en redes sociales que califican la fase eruptiva del volcán de Fuego como "catastrófica" y la comparan con lo ocurrido en el 2018, Urízar señaló que esa información es falsa, dado que Conred no ha recibido reportes de esa índole.

⚠️🌋 Las autoridades de Guatemala 🇬🇹emiten alertas de evacuación para las comunidades cercanas tras una fuerte erupción del volcán de Fuego. pic.twitter.com/e7250xRZvV — HispanTV (@Nexo_Latino) August 6, 2026

"Hacemos un llamado a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales. En esta ocasión, la respuesta preventiva y la coordinación interinstitucional permitieron proteger a la población y evitar pérdidas humanas", señaló.

¿Qué ha ocurrido?

Todo comenzó el pasado lunes 3 de agosto, cuando las autoridades reportaron una nueva fase eruptiva del volcán de Fuego, que comenzó a las 6 horas.

En ese momento, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que la actividad volcánica podía aumentar, por lo que se suspendieron las clases en sectores de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, entre otros.

Fue el martes 4 de agosto cuando las autoridades del Insivumeh informaron que el volcán llegó a una fase llamada paroxismo, es decir, la de mayor intensidad eruptiva.

Esto generó la emisión de ceniza y el descenso de material volcánico por distintas barrancas, además de varias explosiones que quedaron registradas en redes sociales y medios de comunicación.

La situación llegó a un punto en que la emisión de ceniza se dispersó hasta 120 kilómetros al oeste y noroeste de Guatemala.

Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) inició el proceso de evacuación de las personas que vivían en el caserío El Porvenir, Las Lajitas y otras comunidades cercanas del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Tanto las autoridades de Conred como las del Insivumeh informaron el martes que la actividad volcánica se mantuvo e, incluso, llegó a un punto "crítico".

Con el paso de los días, la actividad del volcán de Fuego mantuvo la alerta roja en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, y más de mil personas permanecieron en albergues, mientras otras se rehusaban a abandonar sus hogares.

Muchas personas, ante la incertidumbre por la situación, optaron por abandonar sus hogares y llevar consigo únicamente documentos y objetos de valor, mientras otras rechazaron ser trasladadas a los albergues por temor a que sus viviendas fueran saqueadas o a perder sus pertenencias.

Las autoridades informaron que al menos 18 comunidades resultaron afectadas de manera directa por el volcán, entre ellas Panimaché I y II, Sangre de Cristo, San Pedro Yepocapa, Santa María El Zapote, El Porvenir y San Juan Alotenango.

Finalmente, el 5 de agosto las autoridades indicaron que la actividad del volcán de Fuego había terminado tras casi 50 horas, pero mantuvieron la advertencia por la amenaza de lahares y la dispersión de ceniza.

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