Guatemala, ¿el tercer país seguro? Esto es lo que pretenden EEUU y Centroamérica

Esta reunión, que tendrá lugar en Guatemala y que es la segunda visita en un mes de McAleenan, se celebrará en un hotel de la capital y se prevé que al finalizar los participantes den a conocer los acuerdos alcanzados.

Este lunes, el ministro guatemalteco de Interior, Enrique Degenhart, anunció la visita de McAleenan en la que se analizará la propuesta de convertir a Guatemala en un “tercer país seguro” como “parte de una estrategia mucho más amplia y de beneficio bilateral”.

Bajo esa figura, Estados Unidos podría enviar a solicitantes de asilo de otros países a Guatemala, algo que también se ha planteado con México y que hasta la fecha ese país ha rechazado.

El 17 de junio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ya había planteado la propuesta como parte de un nuevo acuerdo entre EE.UU. y Guatemala, de la que también está previsto que participen El Salvador y Honduras como parte del Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas más pobres y violentas del mundo.

El sábado pasado, las primeras damas de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, y de Honduras, Ana García de Hernández, acompañadas por funcionarios de los Gobiernos que encabezan sus esposos (Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, respectivamente) realizaron una visita a varios centros de reclusión de inmigrantes en Estados Unidos.

I had the honor of hosting the First Lady of Honduras @anagarciacarias and

Guatemala’s First Lady @patydemoralesGT on a tour of the Southwest Border and @CBP facilities. Protecting the children being exploited by smugglers &

criminals is at the top of @DHSgov’s priorities. pic.twitter.com/gh1Tz2O3wg

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) June 24, 2019