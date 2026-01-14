A un mes del enfrentamiento que dejó 13 muertos, Nahualá e Ixtahuacán mantienen diálogo y piden paz para sus comunidades

A un mes de los enfrentamientos armados que dejaron al menos 13 muertos en Sololá, los alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, aseguran que se mantiene el diálogo con la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon) y reiteran su voluntad de alcanzar la paz.

Los hechos violentos del 13 de diciembre del 2025, aún bajo investigación, ocurrieron en el marco de una prolongada disputa territorial. Luego del incidente armado, el presidente Bernardo Arévalo atribuyó los ataques contra una base militar a grupos del crimen organizado, mientras vecinos de Nahualá denunciaron que fue el Ejército quien les disparó desde un helicóptero, hecho que desmintieron las autoridades.

El 14 de diciembre, el Organismo Ejecutivo decretó un Estado de Prevención y, desde entonces, el ambiente en ambos municipios se ha mantenido en aparente calma. La Policía Nacional Civil reportó que durante el Estado de Prevención se identificaron a más de dos mil personas, pero hasta hace una semana solo se habían decomisado cuatro armas de fuego, tres de ellas localizadas en la parte trasera de una patrulla.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó el 9 de enero pasado que, pese a que no se han registrado capturas ni allanamientos vinculados a los hechos violentos, el trabajo de inteligencia e investigación en la región continúa de forma constante con el objetivo de ubicar a los responsables y el armamento utilizado durante los ataques que dejaron varios muertos y heridos.

Alcaldes dicen que tienen voluntad de lograr la paz

Pascual Tambríz Tzep, alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, dijo en entrevista con Prensa Libre que agradece la presencia de las fuerzas de seguridad. Reconoció que los hechos violentos del 13 de diciembre fueron graves, pero destacó que durante el Estado de Prevención las fiestas de fin de año se vivieron con tranquilidad.

Agregó que, a través de la Coprecon, solicitaron al Gobierno una prórroga del Estado de Prevención.

“Solicitamos que estén más tiempo, porque la vida de una humana no tiene precio, pero son ellos quienes deciden, y a ver qué pasa, porque hoy, 13 de enero, termina”, explicó el jefe edil.

Tambríz añadió que ambos municipios están en conflicto desde hace décadas y que durante su gestión ha colaborado con el Ejecutivo para que los pobladores estén seguros.

“Como pueblo de Santa Catarina, y como alcalde municipal, le pido mucho a Dios que se tranquilice este problema, porque este problema no trae nada bueno”, reconoció.

Por su parte, el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, afirmó que la comunidad mantiene su compromiso con el diálogo. “Hemos sido muy claros en nuestra postura de querer la paz. Lo hemos demostrado documentalmente y también con el apoyo a Coprecon”, señaló.

Comentó que esperan que el Gobierno se pronuncie y emita su resolución por el conflicto territorial.

“Lo que estamos pidiendo y seguiremos pidiendo es el derecho de posesión, porque Santa Catarina Ixtahuacán ha cultivado y ha labrado tierras en Nahualá. Ellos han violado el derecho. Seguiremos defendiendo y exigiendo al Estado que dé su veredicto sobre esa situación”, dijo.

Ante las declaraciones de Arévalo al afirmar que grupos del crimen organizado habían participado en los ataques a la base militar, ambos alcaldes señalaron que no tienen conocimiento de si existen pandilleros o narcotraficantes en los municipios y consideraron que es trabajo de inteligencia del Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa y Ministerio Público identificar a los responsables del tiroteo que dejó 13 personas fallecidas.

“Aquí en Nahualá no he visto crimen organizado. Aquí no hay secuestros, no hay extorsión, no hay muertos cada fin de semana. Es un municipio muy tranquilo”, indicó Guarchaj.

Tambríz argumentó que las investigaciones deben continuar para identificar a los sujetos que vestían uniformes similares a los de las fuerzas de seguridad y que participaron en el tiroteo. “Se debe saber quiénes son los que hacen esos hechos. Es necesario”, añadió.

Al consultarle al Ministerio de Gobernación sobre las acciones que tomarán una vez concluya el estado de prevención, informó que se mantendrá la presencia de las fuerzas de seguridad en ambos municipios y se implementarán estrategias para conservar la calma en la región.

El Ministerio de la Defensa respondió que de momento las unidades militares continúan en el área, pero no respondieron qué pasará luego o si retiran el estado de Prevención.