Asociación de Jueces y Magistrados tiene nueva Junta Directiva

El pasado sábado 24 de enero, la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) llevó a cabo la elección de su nueva junta directiva para el periodo 2026-2027.

El evento se realizó en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), con la participación de dos planillas. Resultó elegida la número 1, integrada por los siguientes profesionales:

Presidenta, Sara Catalina Reyes Mejía de Aguilar, jueza de Primera Instancia del municipio de Mixco;

Vicepresidenta, Alba Ruth Sandoval Guerra, magistrada presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo;

Tesorero, Roberto Carlos Casasola Orellana, magistrado presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Sololá;

Secretaria, Delmy Gabriela Méndez López, jueza de Paz del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos;

Vocal I, José Gilberto Godoy Archila, juez de Turno de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual;

Vocal II, Henry Geovany Pacay Cacao, juez Pluripersonal de Primera Instancia de Familia de Alta Verapaz;

Vocal III, Silvia Lorena Méndez Cifuentes, jueza del Juzgado de Paz del municipio de El Asintal, Retalhuleu.

El Organismo Judicial informó que la votación se realizó de forma electrónica. Los votantes ingresaron al sistema a través de sus dispositivos móviles, lo que permitió efectuar el procedimiento de manera ágil, transparente y sin contratiempos.

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial cuenta con 45 asociados: 25 mujeres y 20 hombres. De ellos, 38 son jueces de Primera Instancia y siete son jueces de Paz.

Los asociados provienen de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Quiché, Chiquimula, Sacatepéquez, Jutiapa, Santa Rosa y Quetzaltenango.

Función principal de la AJMOJ

La función principal de la asociación es fortalecer la independencia, la imparcialidad y la dignidad de la función judicial, mediante la promoción de la profesionalización de sus miembros y la defensa de sus derechos gremiales y laborales.

También considera que cualquier juez o magistrado que estime vulnerada su independencia judicial debe presentar las denuncias respectivas ante la asociación, a fin de velar por sus derechos.

Asimismo, sus integrantes pueden actuar como consultores en reformas al estatuto judicial y en la gestión de beneficios sociales para jueces de Paz y de Primera Instancia.

No obstante, la AJMOJ ha sido señalada por jueces y magistrados no agremiados, quienes aseguran que solo defiende los intereses de la Corte Suprema de Justicia, a la que no cuestiona.

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial fue creada el 29 de julio de 1992 y adquirió personalidad jurídica en marzo de 1995.