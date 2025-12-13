Ataque armado deja a esposos fallecidos en Estanzuela, Zacapa

Sujetos armados atacaron a una pareja de esposos en Estanzuela, Zacapa, durante la mañana de este sábado 13 de diciembre.

Este hecho de violencia ocurrió en el barrio San Cayetano, donde Alex López Miranda, de 50 años, y su esposa Ana María Ramírez, de 39, se conducían en su vehículo cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Las víctimas se movilizaban en un automóvil tipo camioneta, de color blanco, en el que pueden observarse varias perforaciones de bala, principalmente del lado del conductor.

Bomberos Voluntarios de la 79 compañía ubicada en la localidad fueron alertados por vecinos sobre este hecho. Al llegar al lugar, realizaron la evaluación correspondiente a las víctimas, constatando que ambos habían fallecido a consecuencia de las heridas que recibieron en distintas partes del cuerpo.

Los socorristas dieron aviso al Ministerio Público (MP), cuyos fiscales se encuentran en la escena del crimen realizando la recolección de evidencias para comenzar a realizar las investigaciones que permitan determinar las causas del ataque y establecer quién o quiénes fueron los responsables.

Las víctimas fueron reconocidas por familiares que se hicieron presentes al lugar quienes indicaron que residían en el barrio Las Canchitas, Estanzuela. También se dio a conocer que los esposos se dedicaban al comercio y eran propietarios de una abarrotería ubicada en dicho municipio.

Durante la tarde y noche del viernes 12 y lo que va de este sábado 13 de diciembre se han registrado varios hechos armados en distintos puntos del país, que también han cobrado la vida de dos adolescentes, así como de tres mujeres.

Asesinan a adolescentes en Jalapa

Durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre, también se produjo un ataque armado en la cabecera departamental de Jalapa.

En el interior de un hotel de la localidad fueron asesinados dos adolescentes de 14 y 16 años por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho quedo grabado en vídeo por una cámara de seguridad ubicada afuera del establecimiento, en donde se aprecia como el presunto sicario desciende de la motocicleta ingresa al lugar y a los pocos segundos sale corriendo para abordar el vehículo, en el que huye junto a su cómplice.

La Policía Nacional Civil, (PNC) y el MP realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque armado en contra de los adolescentes.

Mujeres atacadas en Mixco

Así también durante la tarde del viernes 12 de diciembre, tres mujeres fueron atacadas con arma de fuego por desconocidos en el sector "S" del mercado de la Colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Dos de ellas murieron en el lugar y otra fue trasladada en estado grave a un centro asistencial.

El ataque ocurrió frente a inquilinos y compradores del mercado. Según el reporte policial y de los cuerpos de socorro, las víctimas fueron sorprendidas por desconocidos que les dispararon a quemarropa.

Bomberos Municipales de Mixco cubrieron la emergencia y trasladaron a la mujer herida a un hospital. Hasta el momento no se ha confirmado si las víctimas eran vendedoras o compradoras.

Tampoco se ha establecido si la mujer herida acompañaba a las fallecidas o si fue alcanzada por una bala perdida. Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre el ataque.

Violencia al alza en el 2025

De acuerdo con el más reciente estudio, presentado el 20 de noviembre por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los homicidios en Guatemala aumentaron 9.4% entre enero y octubre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El informe detalla que en los primeros 10 meses de este año se registraron 2 mil 630 homicidios, mientras que en el 2024 se contabilizaron 2 mil 403, lo que representa un aumento de 227 casos.

Durante octubre se contabilizaron 233 asesinatos, incluidos 39 mujeres y 12 menores de edad.

El informe también confirma que el 49% de los homicidios registrados en el 2025 ocurrieron en el departamento de Guatemala, y el 46% se agrupa en solo diez municipios, entre ellos: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, Escuintla y Santa Catarina Pinula.

En cuanto a los departamentos más violentos del país, el informe indica que Guatemala encabeza la lista, seguido por Escuintla, Petén, Izabal y Chiquimula.

Zacapa se ubica en el octavo lugar de la lista de los departamentos con mayor número de crímenes en el país durante el presente año, según el informe del CIEN.