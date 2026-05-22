Ataque armado deja muertos a alias “El Catracho”, vinculado al sicariato en Huehuetenango, y a su conviviente

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 22 de mayo que, tras una rápida acción policial, agentes capturaron a cuatro personas señaladas de la muerte de una pareja hondureña en Huehuetenango.

La PNC añadió que el doble crimen ocurrió en un inmueble del sector II de El Cambote, zona 11 de Huehuetenango.

Agentes de la Comisaría 43, con apoyo del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, capturaron a cuatro sospechosos en la zona 9 de esa ciudad.

De acuerdo con la PNC, los detenidos son José “N”, de 28 años, alias “Chuy”; Set “N”, de 26, alias “Chejo”; Wilber “N”, de 26, alias “Morenazo”; y Ervin “N”, de 28, alias “El Nene”.

El informe policial detalla que los dos primeros son originarios de la capital y los otros dos, de Huehuetenango.

Los detenidos fueron interceptados cuando huían en un picop, una motocicleta y una camioneta blindada, presuntamente propiedad de uno de los fallecidos, afirmó la PNC.

Además, les incautaron dos pistolas que portaban ilegalmente y tres celulares.

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“Según la investigación, los detenidos presuntamente en horas de la noche tuvieron una reunión con Rony Valdez, alias “El Catracho” (fallecido), presuntamente cabecilla de una estructura criminal dedicada al sicariato en Huehuetenango y, tras una discusión, le dieron muerte junto a su conviviente”, informó la PNC.

En el inmueble fueron rescatados tres menores, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes para su protección y resguardo, indicó la PNC.

“Se presume que los detenidos y el fallecido son integrantes de una estructura criminal, por lo que la investigación continúa”, remarcó la Policía.

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