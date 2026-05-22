Ataque armado deja muertos a alias “El Catracho”, vinculado al sicariato en Huehuetenango, y a su conviviente

Justicia

Ataque armado deja muertos a alias “El Catracho”, vinculado al sicariato en Huehuetenango, y a su conviviente

La PNC capturó a cuatro presuntos responsables de dar muerte a una pareja hondureña en Huehuetenango.

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CAE POR MUERTE DE PAREJA EN HUEHUE

Agentes custodian a presuntos responsables de la muerte de pareja hondureña en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 22 de mayo que, tras una rápida acción policial, agentes capturaron a cuatro personas señaladas de la muerte de una pareja hondureña en Huehuetenango.

La PNC añadió que el doble crimen ocurrió en un inmueble del sector II de El Cambote, zona 11 de Huehuetenango.

Agentes de la Comisaría 43, con apoyo del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, capturaron a cuatro sospechosos en la zona 9 de esa ciudad.

De acuerdo con la PNC, los detenidos son José “N”, de 28 años, alias “Chuy”; Set “N”, de 26, alias “Chejo”; Wilber “N”, de 26, alias “Morenazo”; y Ervin “N”, de 28, alias “El Nene”.

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El informe policial detalla que los dos primeros son originarios de la capital y los otros dos, de Huehuetenango.

Los detenidos fueron interceptados cuando huían en un picop, una motocicleta y una camioneta blindada, presuntamente propiedad de uno de los fallecidos, afirmó la PNC.

Además, les incautaron dos pistolas que portaban ilegalmente y tres celulares.

Para leer más: PNC revela antecedentes delictivos de presuntos sicarios interceptados tras ataque en la zona 7

“Según la investigación, los detenidos presuntamente en horas de la noche tuvieron una reunión con Rony Valdez, alias “El Catracho” (fallecido), presuntamente cabecilla de una estructura criminal dedicada al sicariato en Huehuetenango y, tras una discusión, le dieron muerte junto a su conviviente”, informó la PNC.

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En el inmueble fueron rescatados tres menores, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes para su protección y resguardo, indicó la PNC.

“Se presume que los detenidos y el fallecido son integrantes de una estructura criminal, por lo que la investigación continúa”, remarcó la Policía.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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