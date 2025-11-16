Ataque en Huehuetenango: el caso sigue en investigación y detallan lo ocurrido con un jeep negro

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) continúan con las pesquisas para determinar cuáles fueron las causas del ataque armado ocurrido el pasado viernes 14 de noviembre, frente al monumento El Caminero, en la zona 8 de Huehuetenango, que dejó como saldo a tres hombres heridos con arma de fuego.

Las primeras hipótesis que surgieron tras el ataque, que quedó grabado en video y luego fue difundido en redes sociales, apuntan a que el hecho pudo originarse por una pelea en el tránsito entre los ocupantes de una camioneta gris y los de un automóvil sedán rojo, quienes resultaron heridos.

Según se informó, la riña comenzó con golpes, y posteriormente los tripulantes de la camioneta desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar contra los ocupantes del sedán.

Después del ataque, la PNC identificó a otros dos individuos que se transportaban en un jeep negro, que aparentemente circulaba detrás del vehículo atacado. Se presume que estos hombres retiraron un paquete, municiones y una considerable cantidad de dólares que los heridos llevaban en el sedán.

Posteriormente, los sujetos, identificados como Jesús Maximiliano "N" y Antonio "N", fueron capturados en el parqueo del Hospital Nacional de Huehuetenango, en la zona 10 de la localidad, a donde fueron trasladados los heridos.

De acuerdo con investigadores de la PNC, al inspeccionar la camioneta negra en la que se conducían, se decomisó el paquete con posible cocaína, tolvas para fusil y un arma de fuego, así como los dólares, objetos que aparentemente eran trasladados en el vehículo atacado.

Sobre este hecho, el Ministerio Público indicó que “las diligencias en este caso aún se encuentran en desarrollo y que el caso se encuentra bajo reserva”.

Sobre el video

El video difundido en redes sociales, que muestra la magnitud del ataque, fue grabado desde un vehículo que se encontraba detrás de los automóviles involucrados.

La Policía Nacional Civil indicó que continúa la investigación para determinar el origen del video y si los tripulantes del jeep negro —que ya fueron capturados— fueron quienes lo grabaron y difundieron.

Este sábado 15 de noviembre, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo de rastreo para ubicar a los atacantes. De esa cuenta se ubico el otro vehículo involucrado en el interior de una casa ubicada en el residencial Villa Las Luces, zona 11, Huehuetenango, que se tiene conocimiento se encuentra custodiada por elementos de la PNC y del ejército de Guatemala.

Detenciones e incautaciones

El reporte policial señala que hasta el momento, por este hecho, han sido detenidas las siguientes personas:

Carlos “N”, de 23 años, con orden de aprehensión por violencia contra la mujer en su manifestación física. Crisedio “N”, de 35 años. Ismael “N”, de 27 años. Jesús “N”, de 23 años. Antonio “N”. Jorge Alfonso “N”, de 47 años. Imanol “N”, de 19 años.

También se reportó el decomiso de: