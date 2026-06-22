Cambios en el Ministerio Público: estas son las destituciones, renuncias y los nuevos nombramientos en fiscalías

La reestructuración impulsada por el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, alcanzó durante las últimas semanas a fiscales y funcionarios que ocuparon puestos estratégicos durante la administración María Consuelo Porras.

Los cambios incluyen nombramientos, traslados, destituciones y renuncias en distintas dependencias de la institución.

Entre los movimientos efectuados figura el nombramiento de Maura Elena Figueroa Salay como jefa interina de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. También fueron designados Alfredo Solórzano en la Fiscalía contra la Trata de Personas; Hassen Coy López en la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, y Dennis Cisneros en la Fiscalía contra Delitos al Turista.

Raúl Figueroa fue trasladado a la Fiscalía contra Secuestros y Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la exfiscal general María Consuelo Porras, fue asignado a la Fiscalía Municipal de Palencia.

María Esther Guzmán fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente; Freddy Santos, a la Fiscalía de Delitos Económicos, y Blanca Monzón fue designada en la Fiscalía de Delitos de Usurpación.

Destituciones en el MP

Fuentes del Ministerio Público consultadas por Prensa Libre confirmaron que el pasado 19 de junio fueron destituidos siete funcionarios que ocuparon cargos durante la administración de Porras.

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez fue nombrada el 2 de junio jefa regional de Occidente, pero 17 días después fue destituida.

Monterroso dirigió diligencias relacionadas con la captura del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, acusado por el MP de lavado de dinero. También participó en investigaciones contra abogados de Zamora Marroquín, exintegrantes de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y en procesos judiciales contra el Movimiento Semilla.

La exfiscal fue sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de socavar procesos democráticos y participar en actos de corrupción.

Otro de los destituidos fue Noé Nehemías Rivera Vásquez, fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos.

En el 2023, Rivera Vásquez fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por presuntamente socavar procesos e instituciones democráticas.

Durante su gestión impulsó diligencias relacionadas con la investigación sobre la adquisición del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entre las acciones desarrolladas por esa fiscalía figuraron solicitudes de órdenes de captura y operativos vinculados con ese expediente tras las elecciones generales del 2023.

Podría leer: “La responsabilidad puede llegar a cualquiera”: revisión de la FECI no excluye a exfiscal general, afirma García Luna

También fue destituida Marilyn Solange Castillo Castillo, quien dirigía la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Castillo estuvo a cargo de la investigación por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida en octubre del 2025. Como parte de ese caso solicitó órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación por su presunta implicación en la evasión de los reclusos.

Carlos Roberto Tohom Escobar, subdirector de Investigación Criminal Operativa de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), también fue destituido. Tohom Escobar cuenta con trayectoria dentro de las fuerzas de seguridad. En marzo del 2018 fue juramentado por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, como subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil.

Los otros funcionarios destituidos son Rocksy Gabriela Arriola López, agente fiscal de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación; Lucía del Carmen Muñoz Herrera de Pérez, asistente ejecutiva 2 de esa misma unidad, y Estuardo Arnoldo Zea Florián, subcoordinador de Sistemas y Comunicaciones.

Además, Óscar Sagastume Álvarez presentó su renuncia como director de Investigaciones Criminalísticas, según las fuentes consultadas.

MP no ha oficializado los cambios

Prensa Libre solicitó una postura al Departamento de Comunicación y Prensa del Ministerio Público sobre los cambios efectuados en distintas dependencias de la institución.

Ese departamento, dirigido por Carlos Zamora García, dijo que desconocía los cambios que ha hecho el nuevo fiscal general durante el último mes.

“Por el momento, aún no contamos con la información oficial respecto a los movimientos realizados en las diferentes fiscalías. En cuanto la recibamos, con gusto la estaremos compartiendo por este medio”, respondió el departamento de prensa de la institución.