Capturan a alias Silvestre y Piolín, presuntos taxistas piratas vinculados a secuestros exprés

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 26 de mayo a Yeremi “N”, alias “Silvestre”, y a Oswaldo “N”, alias “Piolín”, presuntos operadores de taxis piratas señalados de participar en secuestros exprés, robos agravados y posibles agresiones sexuales contra pasajeras en la ciudad de Guatemala. Las aprehensiones fueron efectuadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en Villa Nueva y la zona 3 capitalina.

Según la investigación, un juzgado emitió las órdenes de captura el 25 de mayo por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado. Oswaldo “N”, alias “Piolín”, de 26 años, fue detenido en la 2a. avenida de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, mientras que Yeremi “N”, alias “Silvestre”, de 25 años, fue capturado en el lote 8 y Anillo Periférico, en la zona 3.

Las autoridades indicaron que ambos habrían utilizado taxis piratas para interceptar a usuarias del transporte en distintos puntos de la capital. De acuerdo con la PNC, las víctimas eran retenidas dentro de los vehículos, despojadas de sus pertenencias y agredidas sexualmente.

La institución agregó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas con esta estructura criminal. Además, reiteró la importancia de que las víctimas denuncien este tipo de hechos para fortalecer los procesos de investigación.

Taxistas piratas alias “Silvestre” y “Piolín”, capturados por secuestros exprés y posibles violaciones de pasajeras



En la 2ª avenida de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, investigadores de la DEIC capturan a Oswaldo “N”, alias “Piolín”, de 26 años; mientras que Yeremi “N”, pic.twitter.com/NXuDpJn07X — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026

Caso similar: condenas en el caso Piratas Dos

El Ministerio Público informó recientemente sobre condenas en el caso denominado Piratas Dos, relacionado con secuestros, robos y agresiones sexuales cometidos por operadores de transporte ilegal.

Fernando L. y Jonathan R. fueron sentenciados a 113 años de prisión cada uno por plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual contra tres víctimas. Además, el tribunal les impuso multas de Q150 mil.

Otto P. recibió una condena de 73 años y 8 meses de prisión, además del pago de Q100 mil. Según la investigación, los sentenciados interceptaban a sus víctimas en vehículos, las amenazaban, les robaban sus pertenencias y efectuaban retiros bancarios ilícitos antes de abandonarlas en la vía pública.

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