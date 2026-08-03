Capturan a hombre señalado de atacar sede del MP e intentar incendiar una venta de gas en Baja Verapaz

Justicia

Capturan a hombre señalado de atacar sede del MP e intentar incendiar una venta de gas en Baja Verapaz

Durante un allanamiento en Cubulco, Baja Verapaz, se efectuó la captura de un hombre señalado de participar en un ataque contra una sede del MP y de intentar provocar un incendio en un negocio cercano.

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Un allanamiento desarrollado en Cubulco, Baja Verapaz, permitió la captura de un hombre señalado de participar en un ataque contra una sede del Ministerio Público y de intentar provocar un incendio en un negocio cercano.

Pie de foto: Foto de referencia: Investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público capturaron a un hombre señalado de atacar la sede de la Fiscalía Municipal de Cubulco e intentar incendiar una venta de gas en Baja Verapaz. (Foto: Prensa Libre, MP y PNC).

Las autoridades informaron este 3 de agosto que capturaron a un hombre señalado de participar en el ataque contra la sede de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público (MP) en Cubulco, Baja Verapaz, además de intentar incendiar una venta de gas propano ubicada junto al inmueble.

La detención se efectuó durante un allanamiento realizado en el caserío El Carrizal, aldea El Cebollal, como parte de la investigación por los hechos ocurridos el 23 de julio.

El Ministerio Público informó que la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Municipal de Rabinal, con apoyo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y agentes de la Comisaría 52.

Como resultado del operativo fue capturado Selvin "N", de 31 años, quien es requerido por los delitos de atentado, amenazas e incendio agravado en grado de tentativa, según la orden de aprehensión emitida en su contra.

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Durante el allanamiento también fueron localizados y decomisados diversos indicios que, de acuerdo con las autoridades, contribuirán al fortalecimiento de la investigación.

Ataque quedó grabado en video

De acuerdo con la investigación, el ataque contra la sede de la Fiscalía Municipal y el intento de incendio en la venta de gas quedaron registrados en un video que circuló en redes sociales días después del hecho.

Según las autoridades, en las imágenes se observa al presunto responsable ocasionando daños a las instalaciones del Ministerio Público e intentando provocar un incendio en el negocio ubicado junto al edificio.

El Ministerio Público indicó que los indicios incautados durante el allanamiento serán incorporados al expediente para fortalecer la investigación.

Mientras tanto, el detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente para que resuelva su situación legal por los delitos que se le atribuyen.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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