Capturan a sospechoso de crimen contra estudiante de 15 años en Santa Rosa

Justicia

Capturan a sospechoso de crimen contra estudiante de 15 años en Santa Rosa

Investigadores de la PNC detuvieron a un hombre señalado de participar en el asesinato de una adolescente desaparecida desde noviembre del 2025 en Guazacapán, Santa Rosa.

La Redaccción

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Las autoridades utilizaron cámaras de videovigilancia para reconstruir los movimientos del sospechoso. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre señalado como presunto responsable del asesinato de una estudiante de 15 años que fue localizada sin vida días después de haber desaparecido en Guazacapán, Santa Rosa.

La detención fue efectuada en la aldea San Miguelito, Asunción Mita, Jutiapa, por agentes especializados en investigación de delitos contra el femicidio, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juzgado competente.

Según la investigación policial, el 17 de noviembre del 2025 la adolescente salió de su centro educativo en Guazacapán y abordó presuntamente la motocicleta conducida por Luis “N”, de 36 años. Las pesquisas indican que la menor habría sido trasladada hacia una finca ubicada en la aldea El Astillero, en ese municipio.

Días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado sin vida, con señales de violencia y en estado de descomposición. A un costado del cadáver fueron encontrados su mochila escolar, cuadernos forrados, un peine y un dije plateado de la Virgen María.

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El caso de la estudiante desaparecida en Guazacapán

El caso corresponde a la desaparición y muerte de Migdalia Consuelo de la Cruz Yelmo, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida mediante una alerta Alba-Keneth activada en el barrio San Sebastián de Guazacapán.

La adolescente cursaba segundo básico y fue vista por última vez cuando salió de su vivienda con uniforme escolar compuesto por camisa blanca, falda cuadriculada azul y blanco y zapatos negros.

Cuatro días después de su desaparición, el cuerpo fue localizado en un terreno baldío, a aproximadamente tres kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó en ese momento que realizaba análisis toxicológicos para establecer la causa exacta de muerte.

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Cámaras y rastreo permitieron identificar al sospechoso

La PNC indicó que durante la investigación fueron recopilados distintos indicios y grabaciones de cámaras de videovigilancia que permitieron reconstruir movimientos y rutas utilizadas presuntamente por el sospechoso.

Durante la captura también fue decomisado un celular y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor, la cual posee orden de secuestro judicial.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para fortalecer la investigación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

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