Caso CHN: MP apelará fallo que benefició a Pedro Duque, señalado en supuesto desfalco de Q20 millones

El Ministerio Público (MP) informó que apelará la resolución del Juzgado Segundo de Instancia Penal, a cargo del juez Mario Hichos, que otorgó medidas sustitutivas a Pedro Alejandro Duque Soto, sindicado en el caso por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

El MP indicó que el caso que lleva la Fiscalía contra el Crimen Organizado permanece bajo reserva, por lo que no es posible brindar mayores detalles.

La resolución fue emitida el 10 de junio durante una audiencia de revisión de medida de coerción en la que Duque no compareció y estuvo representado por su defensa. La diligencia se desarrolló a puerta cerrada debido a la reserva judicial del caso.

Entre las medidas impuestas por el juez figuran el arresto domiciliario en San José, Pinula, del departamento de Guatemala, el uso de un dispositivo de control telemático, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica equivalente al 1% del monto que, según la investigación, habría sido defraudado al banco estatal.

El MP indicó que durante la audiencia se opuso a que Duque fuera beneficiado con medidas sustitutivas y que ahora apelará la decisión del juez Hichos.

“Se considera importante precisar que el Ministerio Público manifestó su oposición a la modificación de la medida de coerción durante la audiencia. Asimismo, se ejercerán las acciones legales correspondientes, conforme a la ley, para recurrir la resolución emitida por el juez”, indicó el ente investigador.

Durante la diligencia, el MP, la Procuraduría General de la Nación y el CHN argumentaron ante el juez que no habían variado las circunstancias para que Duque saliera de prisión preventiva.

El MP y los querellantes adhesivos señalaron al juez que el sindicado no acreditó contar con una residencia habitual ni con un lugar de trabajo establecido, circunstancias que, a criterio del ente investigador, impedían considerar viable el otorgamiento de una medida sustitutiva.

Pese a esos argumentos, el juez resolvió conceder medidas sustitutivas a favor de Duque durante una audiencia celebrada el 10 de junio. La diligencia se efectuó a puerta cerrada debido a la reserva judicial del caso.

El MP manifestó que no compartía la resolución emitida, ya que, desde la perspectiva fiscal, persistían los riesgos procesales que justificaban mantener la prisión preventiva.

¿Qué pasó con Pedro Duque?

Duque permanece ligado a proceso penal por la posible comisión de los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado el MP, Duque es el presunto cabecilla de una estructura que habría sustraído Q20 millones del CHN mediante el uso de empresas de cartón, trámites bancarios irregulares y extrafinanciamientos autorizados sin controles internos.

Según la investigación, esa estructura tenía un brazo operador integrado por cuatro personas dentro del banco, quienes facilitaban los trámites ilegales.

Según el Ministerio Público, entre enero y marzo del 2024 se aprobaron préstamos de hasta Q400 mil por persona, pese a que los beneficiarios no contaban con el perfil económico para acceder a esos montos.

La investigación también señala que una empresa vinculada a Duque habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

Presiones denunciadas por el juez

El 2 de marzo del 2026, el juez B del Juzgado Segundo de Instancia Penal, Mario Hichos, denunció haber recibido llamadas y mensajes tras la captura de Pedro Alejandro Duque Soto, señalado por el MP de participar en el supuesto desfalco millonario al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Durante la audiencia, el juzgador dejó constancia pública de que su teléfono celular "no ha dejado de sonar" desde el fin de semana posterior a la detención de Duque.

"Quisiera, don Pedro, dejar constancia de que usted es una persona muy querida, por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar. Tuve incluso que apagarlo", afirmó Hichos durante la audiencia.

El juez señaló que esas llamadas y mensajes, lejos de beneficiar al procesado, lo perjudicaban, y advirtió que, si continuaban los intentos de influir en el proceso, daría aviso al Ministerio Público. Además, indicó que la fiscalía ya tenía conocimiento de lo ocurrido.

La insistencia de Duque para salir de prisión

Esta fue la segunda ocasión en menos de dos semanas en que Duque solicitó una revisión de la medida de coerción para recuperar su libertad. El 26 de mayo, el mismo juzgado rechazó una petición similar y mantuvo la prisión preventiva contra Duque y otros dos implicados en el caso.

En esa oportunidad, el juez declaró sin lugar los recursos planteados por la defensa de Duque, María Fernanda Segura y William Rocael López Trigueros, dos presuntos operadores de la estructura.

Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita. López continúa ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Los otros sindicados en el caso CHN

De acuerdo con la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en este caso fueron ligados a proceso penal 11 personas y nueve de ellas ya fueron beneficiadas con medidas sustitutas.

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Sindicados en caso CHN

Ana Gabriela Morales Ávila, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. Está en prisión preventiva.

Sindicados con arresto domiciliario

Luis Fernando Felaez Guerra y Gustavo Adolfo Varela Martínez , por abuso de autoridad.

y , por abuso de autoridad. Pedro Luis Guamuche García enfrentará proceso penal por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita, mientras que María Fernanda Segura lo hará por los mismos delitos.

enfrentará proceso penal por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita, mientras que María Fernanda Segura lo hará por los mismos delitos. Alex Omar Solís Salguero f ue ligado a proceso por peculado por sustracción en forma continuada, estafa propia continuada y asociación ilícita.

ue ligado a proceso por peculado por sustracción en forma continuada, estafa propia continuada y asociación ilícita. Silvia Sánchez Ochoa , por asociación ilícita y estafa propia en forma continuada. Mientras que Erick Fernando Arévalo es investigado por asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada.

, por asociación ilícita y estafa propia en forma continuada. Mientras que es investigado por asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada. En el caso de Sofía del Carmen Lam, es investigada por abuso de autoridad, y se le decretó falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y estafa propia.

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