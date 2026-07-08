Caso CHN: Pedro Duque reaparece en juzgado y niega haber incumplido medidas sustitutivas; MP sostiene lo contrario

Un día después de que el Ministerio Público (MP) solicitara revocar las medidas sustitutivas y ordenar su captura, Pedro Alejandro Duque Soto se presentó en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. El sindicado aseguró que nunca estuvo prófugo y atribuyó a un problema administrativo la falta de su firma en el libro de control de procesados, una obligación alterna a la prisión preventiva.

Duque es señalado por el MP como presunto cabecilla de una estructura bajo investigación por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

A su llegada al juzgado, Duque Soto rechazó las versiones de que hubiera intentado evadir a la justicia y aseguró que en ningún momento ha incumplido con las medidas sustitutivas que autorizó el juez Mario Hichos.

"El día de ayer circularon en medios un tema de una posible fuga y noticias súper absurdas. Yo tengo control telemático, ahí está. El Ministerio de Gobernación todo el tiempo sabe dónde estoy. No existe ningún riesgo de fuga al respecto", comentó.

Duque sostuvo que el inconveniente surgió porque aún no se habían remitido los oficios necesarios para habilitar el registro de su firma.

"Sí hubo un tema de una firma que no se ha remitido todavía a algunos oficios y, por lo mismo, no me han dejado firmar. El día de hoy vine acá a buscar mi expediente para que me lo habiliten", señaló.

Añadió que acudió personalmente al juzgado para conocer el estado del expediente y regularizar el trámite.

"Estoy viendo que me entreguen un expediente para poder subir a donde tengo que ir y habilitarlo porque no llegaron notificaciones. Creo que eso vamos a intentar hacer y me imagino que algún tipo de solución legal ha de existir", manifestó.

MP explica por qué pidió revocar las medidas

El MP informó que, mediante la resolución emitida el 10 de junio por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a Duque Soto se le otorgaron medidas sustitutivas. Entre ellas figuraba la obligación de presentarse cada 15 días a firmar el libro de control de medidas sustitutivas en la Fiscalía Municipal de San José Pinula.

Sin embargo, el ente investigador explicó que la resolución judicial no estableció cómo debía computarse ese plazo.

"La resolución no precisó la forma en que debía realizarse el cómputo de dicho plazo, es decir, si los quince días debían entenderse como días hábiles, días corridos o a partir de qué fecha iniciaba su contabilización", indicó el MP.

Pedro Duque mostró el dispositivo de control telemático y aseguró que el Ministerio de Gobernación conoce su ubicación, mientras el MP sostiene que incumplió una de las medidas sustitutivas impuestas por el juzgado. (Prensa Libre: Javier González)

Agregó que, ante esa omisión, la Fiscalía contra el Crimen Organizado promovió una aclaración ante el juzgado.

"Se presentó un memorial ante el órgano jurisdiccional solicitando la aclaración correspondiente; sin embargo, dicha petición no fue resuelta", señaló el MP.

Pese a que la aclaración no fue resuelta, el MP aseguró que verificó el cumplimiento de la medida una vez transcurridos 15 días hábiles desde la resolución judicial.

"En atención a lo anterior, una vez transcurridos quince días hábiles desde la emisión de la resolución, el 2 de julio el MP documentó el libro de control de medidas sustitutivas, constatando que el sindicado no había cumplido con la obligación impuesta", explicó.

El ente investigador añadió que Duque incumplió una de las medidas sustitutivas impuestas por el juzgado.

"Derivado de dicho incumplimiento, se inició el procedimiento correspondiente y se presentó ante el juzgado la solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas", informó el MP.

Duque atribuye el problema a un trámite administrativo

El sindicado rechazó la postura del MP y aseguró que nunca incumplió deliberadamente la medida judicial.

Según Duque, el problema surgió porque el juzgado no había remitido los oficios necesarios para habilitar el registro de su firma ante el MP.

"Como el tema del caso está ahorita recusado, hay un montón de cosas... imagino yo; por eso no han sido hechas las notificaciones al juzgado pertinente y por eso vine hoy a ver cómo está el tema del expediente para poder hacer un proceso normal."

Consultado sobre la recusación presentada por el MP contra el juez Mario Hichos, evitó profundizar.

"No puedo discutir nada del caso. Es parte de mis medidas", comentó.

Control telemático

Como parte de la verificación de la versión ofrecida por Duque, Prensa Libre consultó al Departamento de Comunicación Social de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación sobre el funcionamiento del dispositivo electrónico asignado al sindicado.

Se preguntó cuántas verificaciones se habían efectuado desde la colocación del grillete electrónico, cuándo fue la última vez que se monitoreó a Duque, si el sistema había generado alguna alerta y cuál era la última ubicación registrada mediante GPS.

Sin embargo, la dependencia no respondió las consultas y señaló que esa información debía solicitarse por medio de la Unidad de Información Pública, ya que las autoridades de la institución se encontraban atendiendo otras actividades y no disponían de tiempo para responder.

Además, el MP sostuvo que esa unidad aún no le había remitido la ubicación de Duque, pese a que la había solicitado.

Por su parte, un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) ya había comenzado a rastrear al sindicado.

Cambios en la defensa

De acuerdo con un memorial presentado el 25 de junio ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, los abogados Marlon Javier Juárez Mejicano, Mario Roberto Méndez Álvarez y Jorge Alejandro Méndez Álvarez presentaron su renuncia al ejercicio de la defensa técnica de Pedro Alejandro Duque Soto.

Duque dijo que actualmente analiza la integración de un nuevo equipo legal.

"Estamos en un impasse escogiendo ahorita un nuevo equipo, pero probablemente sigan los mismos. Cuando estás contratando servicios, siempre estás evaluando cuáles son las mejores opciones", dijo el sindicado.

En el escrito, los profesionales señalaron que la decisión obedecía a la exposición mediática del caso y a "incompatibilidades, diferencias de criterios profesionales y técnicos" con su cliente.

Investigación por el caso CHN

Duque Soto permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para defraudar al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por aproximadamente Q20 millones.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que, de acuerdo con el MP, no reunían la capacidad económica ni cumplían los requisitos para acceder a esos créditos.

De acuerdo con el expediente, el dinero obtenido mediante esos préstamos habría sido utilizado para adquirir vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes a nombre de personas individuales y jurídicas vinculadas con los investigados. Entre ellas figura la empresa Crown & Lion, relacionada con Pedro Duque, la cual, según el MP, habría adquirido automóviles de alta gama sin respaldo financiero suficiente.

El MP también inmovilizó varios bienes, entre ellos un Aston Martin DB11 Coupé, modelo 2017, otros vehículos de lujo y 10 armas de fuego, como parte de las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso.