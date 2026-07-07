Caso CHN: se desconoce el paradero de Pedro Duque tras incumplir medida sustitutiva

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal recibió una solicitud del Ministerio Público (MP) para revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Pedro Alejandro Duque Soto y ordenar su captura, luego de que incumplió con la obligación de presentarse a firmar el libro de control. Además, el ente investigador informó que desconoce el paradero del sindicado.

Duque, señalado como presunto cabecilla de la estructura investigada por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), fue favorecido con medidas sustitutivas el pasado 10 de junio.

Como parte de esas medidas, el juez Mario Hichos Bracamonte le impuso arresto domiciliario con control telemático, prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse cada 15 días a firmar el libro de control en la Fiscalía de San José Pinula, Guatemala.

De acuerdo con el MP, Duque no acudió a firmar el pasado 25 de junio, cuando debía cumplir por primera vez con esa obligación.

Durante las diligencias para ubicarlo, los investigadores consultaron al Sistema de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, cuyos responsables respondieron que "todo estaba bien", pese al incumplimiento de la medida sustitutiva.

Prensa Libre buscó la postura de la defensa de Duque sobre el incumplimiento de la medida sustitutiva y el paradero de su cliente. Sin embargo, no respondió las llamadas ni los mensajes enviados.

Renuncian los abogados de Duque

Mientras el MP impulsa la revocatoria del arresto domiciliario, el pasado 25 de junio —el mismo día en que Duque debía presentarse a firmar el libro de control— los abogados Marlon Javier Juárez Mejicano, Mario Roberto Méndez Álvarez y Jorge Alejandro Méndez Álvarez presentaron ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal su renuncia al ejercicio de la defensa técnica de Pedro Alejandro Duque Soto.

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Recursos pendientes

Siguen pendientes de resolverse al menos cuatro recursos relacionados con la decisión del juez Mario Hichos de otorgar medidas sustitutivas a Duque.

El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Crédito Hipotecario Nacional apelaron la resolución emitida el 10 de junio para que un tribunal superior revise la legalidad del beneficio otorgado al sindicado.

Además, el MP recusó a Hichos al considerar que existen dudas sobre su imparcialidad. El juez rechazó apartarse voluntariamente del proceso y remitió el expediente a la Sala Tercera de Apelaciones, que deberá resolver si continúa al frente del caso y conocer las apelaciones presentadas por los querellantes adhesivos.

Investigación por el caso CHN

Pedro Alejandro Duque Soto permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para defraudar al Crédito Hipotecario Nacional por aproximadamente Q20 millones.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a decenas de personas que, de acuerdo con el MP, no reunían la capacidad económica ni cumplían los requisitos para acceder a esos créditos.

De acuerdo con el expediente, el dinero obtenido mediante esos préstamos habría sido utilizado para adquirir vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes a nombre de personas individuales y jurídicas vinculadas con los investigados. Entre ellas figura la empresa Crown & Lion, relacionada con Pedro Duque, la cual, según el MP, habría adquirido automóviles de alta gama sin respaldo financiero suficiente.

El MP también inmovilizó varios bienes, entre ellos un Aston Martin DB11 Coupé, modelo 2017, otros vehículos de lujo y 10 armas de fuego, como parte de las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso.

La investigación alcanzó a Nery Ramos

El caso también alcanzó al presidente del Congreso, Nery Ramos, luego de que la Fiscalía contra el Crimen Organizado investigara una camioneta blindada, valorada en US$85 mil, que presuntamente utilizaba.

Según el ente investigador, el vehículo estaría vinculado con la empresa Crown & Lion, relacionada con Pedro Duque. Además, un reportaje del medio Vox Populi señaló que la camioneta pertenecería al sindicado.

Ramos rechazó cualquier relación irregular con Pedro Duque y aseguró que nunca ha tenido vínculos comerciales, financieros ni personales con él. Además, afirmó que las publicaciones sobre el caso forman parte de una campaña de desprestigio en su contra y sostuvo que el vehículo fue utilizado conforme a los procedimientos administrativos establecidos para su seguridad.