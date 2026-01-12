Caso Cooptación del Estado: suspenden audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti

José Morales, abogado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, confirmó la suspensión de la audiencia de etapa intermedia por el caso Cooptación del Estado.

Morales no indicó la razón de la suspensión de la audiencia, que estaba programada para este lunes 12 de enero, e informó que se reprogramó para marzo, sin especificar la fecha.

De acuerdo con la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo B, para el 15 de enero está programada una audiencia de aceptación de cargos; sin embargo, se desconoce quién de los sindicados asistirá.

Baldetti está sindicada de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.

En junio del 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado. Según la investigación, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se benefició por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, e incluso la compra de aeronaves, vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

No es la primera vez que se suspende la audiencia de Roxana Baldetti en este caso. El 7 de febrero del 2025 fue suspendida la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

