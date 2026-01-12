Caso Cooptación del Estado: suspenden audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti

Justicia

Caso Cooptación del Estado: suspenden audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti

La exvicepresidenta Roxana Baldetti es sindicada de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.
 

y

|

time-clock

ROXANA BALDETTI

La exvicepresidenta Roxana Baldetti ha sido investigada en varios casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

José Morales, abogado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, confirmó la suspensión de la audiencia de etapa intermedia por el caso Cooptación del Estado.

Morales no indicó la razón de la suspensión de la audiencia, que estaba programada para este lunes 12 de enero, e informó que se reprogramó para marzo, sin especificar la fecha.

De acuerdo con la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo B, para el 15 de enero está programada una audiencia de aceptación de cargos; sin embargo, se desconoce quién de los sindicados asistirá.

Baldetti está sindicada de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.

EN ESTE MOMENTO

Sarampión llega a la capital de Guatemala: confirman primer caso ligado a brote en Santiago Atitlán

Right
Trabajadores cosechando 2 salario mínimo por región

Mintrab plantea evaluar este año si el salario mínimo seguirá con división regional en el 2027, y de qué forma

Right

En junio del 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado. Según la investigación, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se benefició por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, e incluso la compra de aeronaves, vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

No es la primera vez que se suspende la audiencia de Roxana Baldetti en este caso. El 7 de febrero del 2025 fue suspendida la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Para leer más: Juez autoriza salida de Roxana Baldetti para cirugía de columna en hospital privado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Caso Cooptación del Estado Cooptación del Estado Corrupción en Guatemala Roxana Badetti 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS