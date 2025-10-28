Caso Melisa Palacios: abogados de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín denuncian a jueza para separarla del proceso

El equipo legal de María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín denunció ante el Ministerio Público (MP) a la jueza Carol Yesenia Berganza, quien tiene a su cargo el proceso contra sus patrocinados por la muerte de Melisa Alejandra Palacios Chacón.

La denuncia es por la posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

Además, le hicieron saber a la juzgadora que la han declarado en "enemistad grave con su persona", lo cual, aseguran, le impediría continuar conociendo el caso contra Bonilla y Marroquín.

Ante esa situación, se suspendió la audiencia programada para este miércoles 29 de octubre.

“Derivado de su ilegal actuar, señora juez, hacemos de su conocimiento que la hemos denunciado ante el Ministerio Público, por la posible comisión de varios delitos, entre ellos, prevaricato e incumplimiento de deberes”, se indica en el escrito presentado por los señalados.

Melisa Palacios desapareció el 4 de julio del 2021 y su cuerpo fue localizado un día después en Río Hondo, Zacapa.

El proceso penal señala a Bonilla como presunta autora intelectual y a Luis Marroquín como presunto cómplice.

El caso se ventila en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza.

Magistrados rechazaron recusación

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, implicados en el crimen de Melisa Palacios, acudieron el 23 de septiembre a la Torre de Tribunales para la audiencia de recusación, en la que pretendían apartar del caso a la jueza Carol Yesenia Berganza.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvieron que la jueza Berganza continúe en el proceso y rechazaron la recusación planteada por la defensa.

Además, el 5 de septiembre, la defensa de Bonilla y Marroquín —quienes fueron enviados a juicio por asesinato, según resolución de la jueza Berganza— presentó una recusación contra la juzgadora.

