Caso Melisa Palacios: Sala convoca para conocer recusación contra jueza planteada por defensa de Fernanda Bonilla

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo convocó para el 23 de septiembre una audiencia para conocer la recusación presentada en contra de la jueza Carol Yesenia Berganza, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C.

El objetivo es conocer los argumentos con los que la defensa de María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle busca apartar a la jueza del caso.

Bonilla Archila y Marroquín Ovalle están señalados de la muerte de Melisa Alejandra Palacios Chacón, ocurrida en el 2021 en el municipio de San Jorge, Zacapa.

El 2 de septiembre recién pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo C resolvió enviar a juicio a ambos por el supuesto delito de asesinato.

Cabe resaltar que, con lo resuelto, quedaron sin efecto la audiencia de aceptación de cargos y la revisión de medidas de coerción.

Durante la imputación de los hechos, el Ministerio Público sostuvo la acusación contra ambos procesados y solicitó que enfrenten debate oral y público.

Durante su intervención, el fiscal a cargo del caso reveló detalles de la investigación y de cómo se habría planificado el crimen contra Palacios. Incluso fue reproducido un audio del supuesto momento del crimen.

El 5 de septiembre, la defensa de ambos implicados planteó una recusación contra la jueza Berganza, la cual será conocida el 23 de septiembre.

En esa ocasión se informó que la jueza rechazó la recusación y envió el expediente a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, que ahora deberá resolver si ella continúa conociendo el proceso.

“No acepto, por no ser ciertas, las causales de recusación invocadas en mi contra por parte de los procesados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle”, se lee en el documento con el que la jueza rechazó la recusación.

El caso surgió tras una alerta Isabel-Claudina interpuesta por familiares de la joven, de 21 años, luego de que el 4 de julio del 2021 Palacios saliera de su vivienda, en San Jorge, Zacapa, y no regresara.

El cuerpo de la joven fue hallado un día después por socorristas y fuerzas de seguridad. El caso aún continúa sin resolverse.

