Casquillos, envases de licor y restos de drogas: los indicios hallados luego de la balacera que dejó dos muertos en Mixco

La noche del martes 13 de enero, una fiesta de cumpleaños en la cevichería ubicada en la 3a. calle y 14 avenida de la colonia Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco, terminó en tragedia. Un hombre y una mujer fueron asesinados tras una discusión que derivó en disparos. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el victimario desenfundó su arma y disparó a corta distancia.

Durante el programa de Guatevisión, Impacto Directo, se realizaron análisis sobre lo ocurrido, por lo que los expertos señalaron: "Las personas buscamos siempre el diálogo, pero esta fue una acción con saña. Quien dispara así no lo hace por primera vez", opinó Roxana Sánchez, periodista y comunicadora.

Añadió: "Salió huyendo, tenía noción de que hacía algo malo, pero igual lo hizo. ¿Cuántas personas llevará sobre sus hombros?".

Actuar en grupo y con nocturnidad: agravantes evidentes

El Ministerio Público confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 22 horas. El agresor se dio a la fuga con al menos dos acompañantes, todos armados. La Fiscalía Municipal de Mixco recabó evidencias como casquillos, envases de licor, bolsas de regalo y colmillos con presunta cocaína.

Para Armando Mendoza, abogado penalista, los indicios agravan el hecho: "Ya no se trata de un individuo. Hay ensañamiento, nocturnidad y coautoría. Es una cuadrilla, y esto configura asesinato".

"Más allá de que hallaran droga entre las pertenencias de la víctima, él ya no puede defenderse. El enfoque debe estar en identificar y capturar a todos los involucrados", enfatizó.

Descomposición social e indiferencia ciudadana

Herman Galindo, internacionalista, fue tajante: "Matar por una discusión de bar revela una degradación social preocupante. Coincido con Roxana: probablemente no fue la primera vez que el victimario quitó una vida".

Galindo también vinculó el caso con la necesidad de fortalecer las instituciones: "Es vital vigilar procesos clave como la elección del próximo fiscal general. Se necesitan perfiles que enfrenten este tipo de crímenes sin tolerar impunidad".

"No importa si es de día o de noche": la violencia no se detiene

El hecho ha generado indignación, no solo por su crudeza, sino por la indiferencia de testigos que huyeron del lugar. Las autoridades buscan a quienes estaban presentes. Mientras tanto, las imágenes del crimen circulan en redes y evidencian la facilidad con que una discusión terminó en una doble ejecución.

"Se mata a sangre fría, con cámaras grabando, sin temor. Porque saben que la impunidad los protege", lamentó Sánchez.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.