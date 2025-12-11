CC tramita apelación del MP contra el TSE pese a que habría ingresado de manera extemporánea

La Corte de Constitucionalidad (CC) tramitó una apelación del Ministerio Público (MP) que busca volver a inhabilitar a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que la acción habría sido presentada de forma extemporánea, según fuentes con conocimiento del caso.

El 28 de noviembre, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó el amparo provisional a favor de los magistrados, según confirmó una fuente judicial que prefirió no ser citada.

Ese mismo día, los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera retomaron sus funciones, luego de haber estado separados del cargo por orden judicial en el proceso penal del caso Trep.

El hecho se conoció un día después y, de forma no oficial, fuentes del TSE confirmaron el regreso de los magistrados tras haber sido notificados del amparo otorgado por la CSJ.

La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP apeló la decisión, con el argumento de que no existían fundamentos para conceder un amparo provisional. La intención del recurso era anular esa medida y volver a inhabilitar a los cuatro funcionarios electorales.

La apelación ingresó a la CC el 2 de diciembre, a las 16.51 horas, según consta en el sello de recibido del expediente presentado por los agentes fiscales.

El MP busca dejar sin efecto el amparo a favor de los cuatro magistrados del TSE. Fotografía: Cortesía.

A criterio de expertos en derecho, el MP habría presentado su apelación fuera de plazo, en contravención del artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece: “El recurso de apelación deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la última notificación”.

Según fuentes de la CSJ, todas las partes fueron notificadas el 28 de noviembre. A pesar de las dudas sobre el vencimiento del plazo, la CC admitió para su trámite la acción legal.

El 4 de diciembre, la Cámara de Amparos y Antejuicios recibió una notificación de la CC. El documento tan solo llevaba la firma de uno de sus magistrados, la de la presidenta Leyla Lemus.

Fuentes internas de la CC aseguran que los informes del caso ya fueron recibidos. Fotografía: Cortesía.

"Debieron rechazar"

Para el abogado Javier Monterroso, analista jurídico y exsecretario del MP, los plazos establecidos en la Ley de Amparo son claros, por lo que la apelación ni siquiera debió ser admitida para su trámite.

“Si la última notificación efectivamente fue esa fecha (28 de noviembre), pareciera que habría sido extemporánea la apelación. Entonces, no hay mucha vuelta de hoja. Acá todos los días y horas son hábiles”, explicó.

Quizá la presidenta de la CC no advirtió la hora exacta, indicó Monterroso, pero al haber solicitado los informes será el pleno el que deberá evaluar ese aspecto al resolver.

“Si la CC comprueba que los plazos fueron extemporáneos, debió rechazar in limine. Puede que ni siquiera se hayan dado cuenta, pero ya con los informes que mandaron a pedir se darán cuenta de las notificaciones”, añadió.

Posturas pendientes

Ante las dudas que dejan los plazos en que el MP apeló el amparo provisional a favor de los magistrados del TSE, se consultó tanto al MP como a la CC.

Al MP se le preguntó si la acción presentada fue extemporánea por no respetar el plazo de 48 horas. A la CC se le consultó por qué la presidenta tramitó la acción, pese a haberse presentado fuera del plazo legal. Ambas instituciones están pendientes de responder.