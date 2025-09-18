Condenan a hombre que agredió a una mujer en Mazatenango; video del ataque se viralizó

Ernesto Javier Cabrera Ayerdi, de 37 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por agredir física y verbalmente a su pareja sentimental en Mazatenango, Suchitepéquez, el 15 de agosto último.

El hecho quedó grabado en video y, tras hacerse viral, provocó indignación en varios sectores sociales.

Cabrera Ayerdi se apegó al procedimiento especial de aceptación de cargos y fue sentenciado a prisión conmutable; es decir, no irá a la cárcel porque la pena es menor de cinco años y puede conmutarse económicamente.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Suchitepéquez dictó la condena el miércoles 17 de septiembre, e impuso también penas accesorias al agresor.

Entre las sanciones adicionales figuran el pago de una reparación económica por daño material y psicológico, la publicación de una disculpa en redes sociales por daño moral, así como la asistencia a terapias psicológicas y a un grupo de alcohólicos anónimos.

Además, Cabrera Ayerdi tiene prohibido acercarse a la víctima y deberá firmar mensualmente en el Juzgado de Paz de Quetzaltenango.

Tras la viralización del video en el que se observa cómo una mujer fue agredida en Mazatenango, los familiares de la víctima exigieron que se investigue el caso y anunciaron su intención de constituirse en querellantes adhesivos.

