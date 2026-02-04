Crímenes de iniciación y castigo: los usos del cementerio clandestino del Barrio 18 en Villa Nueva

Un cementerio clandestino que habría sido utilizado por la estructura criminal Crazy Gangster del Barrio 18 fue descubierto en el asentamiento Luz de Cristo, zona 12 de Villanueva. Las autoridades lo vinculan directamente con acciones ordenadas por Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias “Cartoon”, uno de los principales cabecillas de esa organización.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en ese lugar se ejecutaban crímenes por parte de miembros del Barrio 18 y que las víctimas previamente eran torturadas, estranguladas y sometidas a tratos crueles.

El terreno, ubicado en un barranco, habría sido utilizado como espacio de castigo interno o como parte de rituales de iniciación dentro de la pandilla, según la PNC.

“Las acciones criminales que se desarrollaban en las profundidades de este barranco eran ejecutadas por miembros de esta organización delictiva y luego enviadas a los cabecillas que se encontraban en prisión, a manera de castigo para quienes ya integraban la clica Crazy Gangster o bien como rito de iniciación para quienes comenzaban su actividad delictiva”, señaló la institución.

En ese cementerio clandestino fueron localizados los cuerpos sin vida de Nelson Estiven Villatoro Escobar y Joselin Paola Chacón Lobo, conocidos en el ambiente artístico como los payasos Charquito y Chispita. Ambos desaparecieron la noche del 9 de mayo del 2025, tras recibir una llamada para animar un evento cerca de la Central de Mayoreo (Cenma), en la zona 12 capitalina.

Tras casi dos meses de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados el 30 de junio de 2025 en una fosa de seis metros de profundidad, en la zona 12 de Villa Nueva. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de Charquito y Chispita fue asfixia por estrangulamiento.

La existencia del cementerio clandestino del Barrio 18 fue revelada dos meses después de la recaptura de Sinay Dionisio, quien había permanecido prófugo desde octubre del 2025, cuando se fugó de la prisión de Fraijanes 2 junto con otros 19 reclusos.

Sinay fue recapturado el 25 de noviembre del 2025 en San José Pinula, a aproximadamente seis kilómetros del ingreso al centro carcelario.

La detención fue ejecutada por la Fiscalía contra la Extorsión del Ministerio Público (MP), la PNC y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, una unidad de cooperación que incluye apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Los negocios ilícitos de alias “Cartoon”

De acuerdo con un análisis elaborado por la Dipanda, Sinay era subcabecilla de la clica Crazy Gangster, con operaciones en diversas zonas del departamento de Guatemala.

“Sinay es cabecilla de la clica Crazy Gangster, que opera en El Porvenir, Boca del Monte, El Matasano y la zona 1 de Villa Canales, así como en La Salvadora, Santa Catarina Pinula”, detalla el informe.

La estructura, según las autoridades, mantiene control en barrios y colonias del sur del departamento y estaría vinculada con múltiples crímenes, incluidas extorsiones y asesinatos.

Las investigaciones también apuntan a que Sinay administraba negocios lícitos que habrían sido utilizados para canalizar recursos hacia la estructura criminal. Se identificaron comercios formales vinculados a la clica, como compra y alquiler de taxis y tiendas de abarrotes. Estos negocios estarían registrados a nombre de familiares, y los ingresos obtenidos se habrían utilizado para sobornar a funcionarios, según las pesquisas.