Tres muertos en Jalapa: autoridades plantean hipótesis tras ataque armado

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles del ataque armado en el mercado de Jalapa, que dejó tres personas fallecidas.

Este martes 14 de abril detalló que en el lugar fallecieron dos hombres, de 20 y 25 años, quienes se presume pertenecen a una pandilla.

Mientras que otro hombre, de 37 años, y una mujer, de aproximadamente 39, fueron trasladados a un centro asistencial, uno de ellos murió, detalló la PNC.

Agregó que tres adolescentes, presuntos integrantes de la mara Barrio 18, fueron remitidos al juzgado respectivo por su presunta participación en el ataque armado registrado el 13 de abril.

La PNC añadió que, como resultado de acciones desarrolladas por agentes de la Comisaría 22, junto a investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, en atención a denuncias ciudadanas, ubicaron a dos menores en el barrio La Democracia, zona 1 de Jalapa.

Según la PNC, ambos se conducían en una motocicleta que tiene reporte de robo por individuos armados el 17 de marzo, en Sanarate, El Progreso.

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Durante el procedimiento se les incautó una pistola calibre 9 milímetros y dos cargadores, afirmó la PNC.

Añadió que, en la entrada al cementerio general de Jalapa, fue ubicado otro menor, quien intentó huir a pie. Al momento de su identificación se le incautaron varias municiones de diferentes calibres, de acuerdo con el reporte policial.

Según la hipótesis de la PNC, el ataque podría estar vinculado a la rivalidad entre pandillas, extremo que continúa en proceso de investigación.

Los adolescentes fueron puestos a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal, indicó la PNC.

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