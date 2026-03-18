Delincuentes roban camión, retienen al piloto y la PNC captura a un sospechoso

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Delincuentes roban camión, retienen al piloto y la PNC captura a un sospechoso

Un camión con mercadería fue robado en la ruta al Atlántico, y la Policía Nacional Civil explicó cómo lo recuperó.

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CAPTURAN A SERGIO N POR ROBO DE CAMIÓN

Agentes capturan a Sergio “N”, señalado del robo de un camión en la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el kilómetro 137.5 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, fue detenido Sergio “N”, de 34 años, informó este miércoles 18 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, el detenido conducía el camión blanco C-626BSD, que habría sido robado en el kilómetro 147 de la misma ruta.

Tras una alerta, agentes de la PNC efectuaron un cierre vial y recuperaron el camión con su carga intacta.

De acuerdo con el informe policial, el piloto del camión fue amenazado con armas de fuego.

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Además, las autoridades indicaron que fue retenido en un automóvil beige que supuestamente se dirigía a la capital.

Horas más tarde, el conductor fue hallado sano y salvo en una calle de Río Hondo.

El camión procedía de Escuintla y se dirigía a una bodega en Petén cargado con cloro, detergentes líquidos y otros productos. La PNC investiga para capturar a los cómplices del capturado.

Para leer más: Captura de presuntos robacarros en Villa Canales revela posible estructura dedicada al robo de vehículos de alta gama

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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