Delincuentes roban camión, retienen al piloto y la PNC captura a un sospechoso

En el kilómetro 137.5 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, fue detenido Sergio “N”, de 34 años, informó este miércoles 18 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, el detenido conducía el camión blanco C-626BSD, que habría sido robado en el kilómetro 147 de la misma ruta.

Tras una alerta, agentes de la PNC efectuaron un cierre vial y recuperaron el camión con su carga intacta.

De acuerdo con el informe policial, el piloto del camión fue amenazado con armas de fuego.

Además, las autoridades indicaron que fue retenido en un automóvil beige que supuestamente se dirigía a la capital.

Horas más tarde, el conductor fue hallado sano y salvo en una calle de Río Hondo.

El camión procedía de Escuintla y se dirigía a una bodega en Petén cargado con cloro, detergentes líquidos y otros productos. La PNC investiga para capturar a los cómplices del capturado.

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