El robo de un vehículo a mano armada en Mixco permitió a los agentes de División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) identificar a presuntos integrantes de la estructura criminal denominada "Los Enanos", señalada de robar vehículos de alta gama en Guatemala, modificarlos y trasladarlos a Honduras para su comercialización ilegal.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron 12 allanamientos el 25 de noviembre pasado y capturaron a cinco personas y una más fue notificada en un centro carcelario.

Según la PNC, la investigación comenzó el 1 de octubre de 2026, cuando un hombre estacionó su vehículo en la 10a. avenida y 6a. calle de la colonia Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco.

Mientras permanecía en un negocio, dos hombres armados ingresaron en el establecimiento y, bajo amenazas de muerte, lo despojaron de las llaves del vehículo y de sus pertenencias.

En el interior del automotor había un arma de fuego propiedad de la víctima. Los delincuentes abordaron el vehículo y huyeron con rumbo desconocido.

Más de 36 horas de investigación

Tras conocer la denuncia, los investigadores entrevistaron a la víctima y a testigos, analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia y efectuaron operativos de control vehicular.

Las pesquisas permitieron establecer el lugar donde los presuntos integrantes de la organización criminal resguardaban el vehículo robado.

Después de más de 36 horas ininterrumpidas de investigación y seguimiento, a las 23.55 horas del 2 de octubre, los agentes recuperaron el automotor y capturaron a un hombre en la aldea Doña María, Gualán, Zacapa.

De acuerdo con el informe policial, el detenido manifestó que trasladaba el vehículo hacia Morales, Izabal, para que fuera llevado a Honduras.

Los investigadores continuaron con las pesquisas e identificaron a otros presuntos integrantes de la estructura criminal.

La ruta de los vehículos robados

Según las investigaciones de la PNC, la banda operaba en las zonas 3, 7 y 11 de la capital.

Los vehículos robados eran trasladados hacia Zacapa e Izabal, donde, según las autoridades, eran desmantelados o modificados para luego introducirlos de forma ilegal en Honduras y comercializarlos.

La PNC señaló a Heber Ely Martínez Rodríguez, de 43 años, como el presunto cabecilla de la organización criminal.

El robo de un vehículo en Mixco y más de 36 horas de investigación llevaron a los agentes de la DEIC identificar a presuntos integrantes de la banda criminal llamada "Los Enanos". (Foto Prensa Libre: PNC)

Los presuntos integrantes de "Los Enanos"

De acuerdo con el informe policial, las personas capturadas y los delitos por los que son señaladas son:

Hilary Benoni García Estrada, de 21 años: asociación ilícita

asociación ilícita Franklyn Joseph Del Cid Sosa, de 30 años: asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos

asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos Jonathan Aníbal Ortiz, de 18 años: asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos

asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos Luis Daniel Chac Mecía, de 20 años: asociación ilícita

asociación ilícita Heber Ely Martínez Rodríguez, de 43 años: asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos

En un centro carcelario fue notificado Guillermo Ariel Cun Hernández, de 33 años, por los delitos de asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos para vehículos.

Allanamientos e incautaciones contra Los Enanos

El informe policial detalla que durante las diligencias fueron incautados vehículos, teléfonos y otros indicios.