EN VIVO Elección de fiscal general: postuladora retoma sesiones tras resolución de la CC que anuló nómina

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EN VIVO Elección de fiscal general: postuladora retoma sesiones tras resolución de la CC que anuló nómina

Comisionados se reúnen tras acatar la resolución de la CC, que ordenó repetir la evaluación de aspirantes y rehacer la nómina con un nuevo criterio.

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Este viernes 24 de abril, a las 10 horas, la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP9 está convocada a sesión.

La sesión se desarrolla luego de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la revisión de calificaciones de los aspirantes que tuvieron experiencia como juez.

El jueves 23 de abril, la CC anuló la nómina de candidatos a fiscal general al otorgar un amparo provisional, lo que obliga a retroceder el proceso a la fase de evaluación.

En su resolución, la CC consideró que es un hecho notorio que en las sesiones de la Comisión de Postulación no se cumplió con la verificación de los requisitos exigidos por el artículo 251 constitucional, específicamente, porque no podía computarse el tiempo de desempeño como juez dentro del ejercicio de la profesión de abogado.

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Personal de la Secretaría General de la Presidencia devuelve la nómina de aspirantes a fiscal general, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena reevaluar el proceso luego de 20 impugnaciones. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Secretaría General de la Presidencia)

Presidencia devuelve expedientes de aspirantes a fiscal general tras fallo de la CC que obliga a repetir evaluación

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Tras lo resuelto, la Secretaría General de la Presidencia devolvió a la Comisión de Postulación la nómina de seis aspirantes a fiscal general.

24 de abril 2026, 10:57 h

Inicia sesión de la Comisión de Postulación

La postuladora ya comenzó la sesión para cumplir lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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