EN VIVO Elección de fiscal general: postuladora retoma sesiones tras resolución de la CC que anuló nómina

Este viernes 24 de abril, a las 10 horas, la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP9 está convocada a sesión.

La sesión se desarrolla luego de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la revisión de calificaciones de los aspirantes que tuvieron experiencia como juez.

El jueves 23 de abril, la CC anuló la nómina de candidatos a fiscal general al otorgar un amparo provisional, lo que obliga a retroceder el proceso a la fase de evaluación.

En su resolución, la CC consideró que es un hecho notorio que en las sesiones de la Comisión de Postulación no se cumplió con la verificación de los requisitos exigidos por el artículo 251 constitucional, específicamente, porque no podía computarse el tiempo de desempeño como juez dentro del ejercicio de la profesión de abogado.

Tras lo resuelto, la Secretaría General de la Presidencia devolvió a la Comisión de Postulación la nómina de seis aspirantes a fiscal general.

24 de abril 2026, 10:57 h Inicia sesión de la Comisión de Postulación

La postuladora ya comenzó la sesión para cumplir lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.

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