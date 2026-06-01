Guatemala extradita a Erick Neftali Medina por cargos relacionados con narcotráfico

El Sistema Penitenciario (SP) informó que, como parte de los protocolos de seguridad, la Fuerza Élite trasladó al privado de libertad Erick Neftali Medina García a la Fuerza Aérea Guatemalteca para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

El ciudadano mexicano, de 34 años, fue capturado el 30 de enero en la 15 calle y avenida Reforma, zona 10 de la capital, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo antinarcótico, informaron las autoridades en esa ocasión.

Las autoridades informaron entonces que Medina García es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Añadieron que está sindicado de conspiración para importar cocaína a ese país, así como de conspirar para fabricar, distribuir y poseer esa droga con intención de distribuirla, con conocimiento y causa razonable para creer que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense y en aguas bajo su jurisdicción.

Según las autoridades, el sospechoso formaría parte de una organización con sede en México dedicada al tráfico internacional de cocaína, que desde al menos el 2025 habría conspirado para trasladar grandes cantidades de esa droga hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, el extraditado sería uno de los cabecillas de esa red delictiva.

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Otro caso de extraditable

En otro caso, el Tribunal Quinto de Sentencia estará a cargo de conocer el requerimiento de extradición contra Jesús Antonio Villalobos Barreto alias "Chuma" o "Miguelón", capturado en Ixcán, Quiché. Es requerido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Un juzgado de turno lo hizo saber sus motivos de detención y fue enviado a prisión a espera que el Tribunal programe la fecha correspondiente.

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