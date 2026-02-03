Jose Rubén Zamora asiste a audiencia pública para que le otorguen arresto domiciliario; la resolución está pendiente

El periodista Jose Rubén Zamora se presentó este martes 3 de febrero a la sala de vistas del Organismo Judicial para una audiencia pública, en la que se conoció una solicitud para que se le otorgue arresto domiciliario.



En la audiencia, magistrados suplentes integraron la Cámara de Amparo para conocer los argumentos presentados.

Francisco Vivar, abogado de Zamora, explicó los argumentos planteados ante los magistrados que conocieron la vista pública.



Añadió que estos se presentaron respecto de la resolución emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que revocó las medidas sustitutivas dictadas por el Tribunal Noveno a favor del periodista.





Indicó que el Ministerio Público (MP) y el querellante no asistieron a la vista pública, pese a que se les esperó durante una hora. Explicó que el Tribunal Noveno ya solicitó el informe al juzgado que ordenó la prisión preventiva, y que, además, se desvanecieron los plazos procesales, lo que violentó los derechos de su patrocinado.

El magistrado que presidió la vista pública confirmó que el MP no se presentó, tampoco lo hizo la Fundación contra el Terrorismo, querellante en el caso.

En su argumentación, Zamora recordó los allanamientos en su residencia; también, que una bolsa con insectos fue lanzada a su celda y sufrió intoxicación al intentar eliminarlos con insecticida.

Afirmó que ha estado preso pese a ser inocente y un preso político; además, señaló que ha sido víctima de persecución fiscal.

Mencionó que, durante el gobierno de Alfonso Portillo, se presentaron al menos 89 denuncias en su contra, pero todas fueron desvanecidas. Añadió que en el periodo de Otto Pérez Molina también fue objeto de 198 denuncias, en las que nunca se le señaló por lavado de dinero ni chantaje.



Indicó que es inocente del supuesto delito de lavado de dinero, razón por la cual se realizó la vista pública este 3 de febrero.

En octubre del 2023, una Sala de Apelaciones anuló la condena dictada contra el periodista Zamora Marroquín y ordenó repetir el proceso judicial en el que había sido hallado culpable de lavado de dinero en junio de ese año.

Antes de la audiencia, Zamora declaró a la prensa que un comandante a cargo de la prisión de Mariscal Zavala toma “decisiones arbitrarias y abruptas”.

La Corte Suprema de Justicia celebró la audiencia este martes para resolver un amparo definitivo. De concederse, se autorizaría el arresto domiciliario para el periodista. Vivar indicó que la resolución podría conocerse dentro de 15 días, por lo que Zamora retornó a prisión en Mariscal Zavala.

Se pronuncia por denuncia en su contra

En declaraciones a la prensa, Jose Rubén Zamora afirmó que desconoce el motivo de la denuncia presentada en su contra por la fiscal general Consuelo Porras, por supuesta discriminación. Un juzgado de Paz estaría a cargo del caso, pero se desconocen más detalles.

