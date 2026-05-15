Juez envía a juicio a implicados en secuestro y desaparición de odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

El juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, resolvió enviar a juicio a los implicados en el caso por el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, entre ellos Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por el Ministerio Público (MP) como supuesto cabecilla de la estructura criminal.

Según la investigación fiscal, Girón Castañeda mantenía una relación cercana con la víctima e incluso era considerado uno de sus mejores amigos, circunstancia que, de acuerdo con la acusación, habría facilitado el seguimiento de las rutinas y movimientos del profesional antes de su desaparición.

Enviados a juicio

Julio Alejandro Girón Castañeda / Plagio o secuestro.

Carlos Antonio González / Plagio o secuestro.

Juan Ubaldo Tzul Castillo / Plagio o secuestro.

Juan Oswaldo Tzul Hernández / Plagio o secuestro en grado de complicidad

Paola Isabel Díaz Ramírez / Plagio o secuestro en grado de complicidad

Durante la etapa intermedia, el Ministerio Público (MP) presentó los indicios y pruebas recabadas durante la investigación. Entre los objetos figuran grabaciones de cámaras de vigilancia, dos relojes, una tarjeta de tenencia de arma de fuego, lentes de sol, dos intercomunicadores, uniformes parecidos a los de la Policía Nacional Civil (PNC), una camisa policial, una chumpa, un casco, nueve cargadores para pistola, siete pistolas, una mira para arma, un fusil y al menos 680 cartuchos de arma de fuego.

Mientras las defensas cuestionaron la solidez de la acusación y pidieron el cierre provisional del caso contra Girón y el presunto negociador Carlos Antonio González y González.

Así ocurrió la desaparición del odontólogo

Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. Según la investigación fiscal, fue interceptado por un grupo de personas que le dio seguimiento desde un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

De acuerdo con la acusación del MP, la estructura criminal estaba integrada por Girón Castañeda, señalado como supuesto cabecilla; Carlos Antonio González y González, identificado como presunto negociador; Juan Ubaldo Tzun Castillo; Juan Oswaldo Tzun Hernández; y Paola Isabel Díaz Ramírez. Además, Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran registros de cámaras de videovigilancia, seguimientos telefónicos, audios interceptados y evidencias relacionadas con los vehículos que supuestamente fueron utilizados para ejecutar el plagio o secuestro.

La investigación sostiene que los secuestradores exigieron Q5 millones a cambio de liberar al odontólogo. Sin embargo, tras negociaciones con la familia, se habría acordado un pago de Q763 mil, entregado el 5 de junio del 2025 en una gasolinera ubicada en la zona 13 capitalina.

El MP también reprodujo audios de llamadas en las que Martínez Murillo pedía a su familia reunir el dinero para salvarle la vida.

Según la Fiscalía, Girón Castañeda mantenía una relación cercana con la víctima y conocía sus rutinas, lo que habría facilitado la planificación del secuestro.

Defensa cuestionó investigación del MP

Durante las audiencias, los abogados defensores cuestionaron la investigación y aseguraron que la acusación presenta inconsistencias, vacíos y errores.

El abogado Alejandro Arriaza, defensor de Paola Isabel Díaz Ramírez, afirmó que el MP no logró demostrar la participación de su patrocinada ni acreditar el “dominio del hecho”, figura jurídica que consideró indispensable para sostener la acusación.

Además, criticó la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la entrega del rescate y cuestionó que las autoridades no hayan realizado capturas inmediatas ni recuperado el dinero entregado por la familia.

“¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no le hacen allanamiento, inspección y registro a esa casa esa madrugada?”, manifestó durante la audiencia.

Arriaza también señaló que la acusación fiscal carece de coherencia jurídica y pidió al juez dictar el sobreseimiento a favor de su clienta.

Las defensas de Juan Ubaldo Tzun Castillo y Juan Oswaldo Tzun Hernández también solicitaron que sus representados no fueran enviados a juicio y argumentaron que existen deficiencias en la investigación del MP.