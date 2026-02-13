Juez reprograma audiencia de magistrados del TSE en caso Trep, por inasistencia del MP

Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudieron este viernes 13 de febrero a una audiencia en el Juzgado Segundo Penal, donde se tramita el proceso relacionado con el caso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

La diligencia fue convocada para que los funcionarios plantearan un recurso de cuestión prejudicial sobre el citado caso.

Los magistrados son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.

Según el abogado Jorge Pinto, el caso Trep debió resolverse por la vía administrativa y no por la penal.

Aunque la audiencia ya estaba programada, el Ministerio Público (MP) no se presentó porque tenía otra diligencia a la misma hora en el Juzgado Tercero Penal.

Para el juez Mario Hichos, la excusa presentada por el ente investigador carece de sustento, ya que únicamente anexaron dos hojas sin respaldo documental.

Ante la inasistencia, el juez concedió un plazo de una hora al MP para comparecer; de lo contrario, advirtió que resolvería lo que correspondiera conforme a derecho.

Hichos añadió que era oportuno que el MP expusiera sus argumentos y manifestó preocupación por el uso de “argumentos falaces”.

Señaló además su inquietud por el hecho de que el fiscal le pidiera explicar los motivos de las programaciones de las audiencias y detallar la agenda del juzgado:



"No sabía que el MP también podía ser mi supervisor y verificar mi agenda", dijo el juez.

Recordó que la audiencia para conocer la cuestión prejudicial estaba programada desde el 2024, pero otros recursos legales habían impedido su desarrollo.

Hichos remarcó que, en el operativo del MP durante las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sí hubo un despliegue amplio de fiscales, pero este viernes el ente investigador no tuvo un fiscal para la audiencia del caso Trep.

Ante la ausencia del MP, reprogramó la audiencia para el martes 17 de febrero a las 10 horas.

El sistema Trep fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 mediante un contrato suscrito el 15 de marzo del 2023; sin embargo, la Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en ese proceso. El Trep se utilizó en las elecciones generales del 2023.

