Juez reprograma audiencia de magistrados del TSE en caso Trep, por inasistencia del MP

Justicia

Juez reprograma audiencia de magistrados del TSE en caso Trep, por inasistencia del MP

El MP se ausentó de la audiencia en la que comparecieron magistrados del TSE por el caso Trep.

y

|

time-clock

MAGISTRADOS TSE. CASO TREP

Magistrados del TSE en audiencia en el Juzgado Segundo Penal por el caso Trep. (Foto Prensa Libre: Javier González Juárez)

Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudieron este viernes 13 de febrero a una audiencia en el Juzgado Segundo Penal, donde se tramita el proceso relacionado con el caso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

La diligencia fue convocada para que los funcionarios plantearan un recurso de cuestión prejudicial sobre el citado caso.

Los magistrados son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.

Según el abogado Jorge Pinto, el caso Trep debió resolverse por la vía administrativa y no por la penal.

EN ESTE MOMENTO

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, magistrada titular y magistrado suplente electos para la Corte de Constitucionalidad 2026-2031.

Quiénes son Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, electos magistrados de la CC

Right
PEG 5 recepción de ofertas 12 de febrero del 2026

Ofertas de energía duplican suministro solicitado por Junta Licitadora del PEG5, y con diversas fuentes renovables

Right

Aunque la audiencia ya estaba programada, el Ministerio Público (MP) no se presentó porque tenía otra diligencia a la misma hora en el Juzgado Tercero Penal.

Para el juez Mario Hichos, la excusa presentada por el ente investigador carece de sustento, ya que únicamente anexaron dos hojas sin respaldo documental.

Ante la inasistencia, el juez concedió un plazo de una hora al MP para comparecer; de lo contrario, advirtió que resolvería lo que correspondiera conforme a derecho.

Hichos añadió que era oportuno que el MP expusiera sus argumentos y manifestó preocupación por el uso de “argumentos falaces”.

LECTURAS RELACIONADAS

Los magistrados del TSE señalados en el caso TREP durante una audiencia judicial. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Cámara de Amparo confirma beneficio que permite a magistrados del TSE seguir en funciones pese al caso TREP

chevron-right
Los 48 Cantones de Guatemala y Alianza por las Reformas han presentado solicitudes por escrito pidiendo al pleno prorrogar la fecha. (Foto Prensa Libre: Élmer Vargas)

Caso TREP deja al árbitro electoral bajo sombra de duda para enfrentar transición

chevron-right

Señaló además su inquietud por el hecho de que el fiscal le pidiera explicar los motivos de las programaciones de las audiencias y detallar la agenda del juzgado:

"No sabía que el MP también podía ser mi supervisor y verificar mi agenda", dijo el juez.

Recordó que la audiencia para conocer la cuestión prejudicial estaba programada desde el 2024, pero otros recursos legales habían impedido su desarrollo.

Hichos remarcó que, en el operativo del MP durante las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sí hubo un despliegue amplio de fiscales, pero este viernes el ente investigador no tuvo un fiscal para la audiencia del caso Trep.

Ante la ausencia del MP, reprogramó la audiencia para el martes 17 de febrero a las 10 horas.

El sistema Trep fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 mediante un contrato suscrito el 15 de marzo del 2023; sin embargo, la Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en ese proceso. El Trep se utilizó en las elecciones generales del 2023.

Para leer más: Magistrados del TSE retoman funciones tras amparo de la CSJ

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Caso Trep Magistrados al TSE Tribunal Supremo Electoral TSE 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS