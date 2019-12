“Los amparos son como Netflix en una tele vieja”, dice magistrada de la CSJ

La magistrada de la CSJ Vitalina Orellana responde a las preguntas de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Por primera vez en la historia del Organismo Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que buscan su reelección participan en el proceso de evaluación del desempeño que implementa el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de diciembre pasado.

El primero en ser entrevistados por el CCJ fue el magistrado Josué Felipe Baquiax Baquiax, quien preside la Cámara de Amparos y Antejuicios, quien de acuerdo a la transmisión en vivo que realiza Guatemala Visible, destacó la atención de la crisis financiera y aplicación de nuevos criterios jurisdiccionales, entre sus logros en la actual magistratura.

A esta entrevista le siguió la de la magistrada Vitalina Orellana, integrante de la misma Cámara. Durante su intervención, explicó la necesidad de cambiar la ley de amparo porque se utiliza mal.

Para ejemplificar el mal uso, Orellana indicó que si “construyen una parada de transmetro frente a una casa”, es el propietario del inmueble el que debe interponer el amparo y no el vecino, porque a este no le afecta.

Expresó: “Yo guardo una mi televisión antigua, que me costó con esfuerzo comprar, pero si quiero ponerle Netflix, no va a funcionar. Así es el amparo, no funciona cuando no se utiliza bien”.

La magistrada señaló que lo que se aprende en la universidad es distinto a la práctica y por eso la experiencia es importante. “Tuve fiebre 15 días cuando me trasladaron de lo Penal a lo Civil, porque conocía las leyes, pero la práctica es distinta, lloraba porque me preguntaba qué iba a hacer, pero aprendí”, manifestó.

El siguiente turno fue para el magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, también integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios, quien ha comentado su experiencia en Petén y que en sus inicios no pudo asumir su primer cargo en el OJ, porque fue justo en los días en que ocurrió el terremoto de 1976.

“Es fabuloso que los magistrados sean evaluados, no es posible que sea más fácil que lleguen de la calle. Yo me alegro mucho de que la Corte -de Constitucionalidad- haya ordenado esto”, dijo Medina Méndez.

No todos los integrantes del CCJ hacen preguntas a los candidatos, algunos se limitan a felicitarlos por su trayectoria.

José Antonio Pineda Barales es el cuarto magistrado de la CSJ que es entrevistado. Integra la Cámara Penal y hasta ahora ha resumido su trayectoria en el OJ y ha hablado sobre su familia.

“La independencia judicial es un valuarte que debemos respetar y defender todos los guatemaltecos, porque un juez que no es independiente no puede ser juez”, expresó, luego de que le preguntaron su opinión sobre ese tema.

Durante este viernes 13 de diciembre están programadas otras 21 entrevistas, que concluyen alrededor de las 15 horas y completan los primeros 75 de 346 jueces y magistrados que han mostrado interés en postularse a uno de los más altos cargos del OJ.

De acuerdo a los listados de la postuladora de CSJ, cinco son los magistrados que habían presentado expediente en el proceso anterior, que fue anulado en el fallo de la CC con el que amparó a la Fundación Myrna Mack para que se realizaran las evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados. Sin embargo, en la lista del Consejo solo se programó entrevista para cuatro de esos magistrados.

La postuladora de CSJ decidió este 12 de diciembre que los abogados y magistrados, incluidos los actuales magistrados de la CSJ que busquen reelección, que los expedientes para posturlarse deberán entregarse entre el 3 y 6 de enero próximo, en la sede la Comisión, en la Universidad Mesoamericana, zona 8 capitalina.

Evaluación

El Consejo de la Carrera Judicial programó 25 entrevistas diarias con jueces y magistrados. Cuando alguno de ellos tiene que atender audiencias y no logra asistir en su horario se le atiende en otro momento.

La evaluación consiste en seis pasos que duran alrededor de cuatro horas. Este proceso comenzó el miércoles 11 de diciembre y se espera que concluya entre el 26 y 27 de diciembre.

Los jueces y magistrados recibirán por correo electrónico una nota preliminar mientras se termina el proceso. Todos tienen derecho a impugnar la calificación que obtengan si consideran que no es la correcta y para ello tienen ocho días hábiles para interponer su recurso en la Unidad de Evaluación del CCJ, luego esta tiene 15 días hábiles para resolver, y si aún así no queda satisfecho el profesional puede recurrir ante el Consejo en las siguientes 48 horas, el cual responderá dentro de un plazo similar.

El Consejo espera tener integradas las evaluaciones el 31 de diciembre próximo y si ningún evaluado impugna su calificación podrían entregar los expedientes respectivos a las comisiones de postulación de magistrados de CSJ y de Apelaciones el 7 de enero próximo, pero si existen impugnaciones podría ser hasta el 3 de febrero.

Las evaluaciones a magistrados representan una oportunidad para fijar un precedente ya que la sociedad demanda perfiles idóneos para ocupar los cargos, gente con capacidad, experiencia y trayectoria que marca una diferencia, asegura Geidy de Matta, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Para la politóloga es importante que, durante las evaluaciones, el CCJ considere criterios objetivos que de verdad permitan determinar la idoneidad de los candidatos, ya que la responsabilidad de los cargos que se buscan es importante.

“Es la oportunidad que tiene el consejo, a pesar de las vicisitudes, de asumir con seriedad y responsabilidad el proceso”, dijo De Matta.

