Ministerio Público solicita a la Corte de Constitucionalidad datos sobre toma de posesión de Astrid Lemus

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP) remitió un oficio a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gladys Anabella Morfín, para que, a más tardar este 20 de abril., remita información relacionada con la toma de posesión de la magistrada titular de la CC, Astrid Lemus.

La información fue solicitada a la presidenta del Tribunal Constitucional el pasado 18 de agosto por el fiscal de sección, Ángel Saúl Sánchez Molina, quien tiene a su cargo la investigación del caso denominado “Toma de la Usac”, que es investigado por la citada fiscalía.

Según el oficio remitido por Sánchez, se solicita a la presidenta de la CC la siguiente información:

“Acta, resolución, acuerdo o documento respectivo de toma de posesión en el cargo de la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad de quien en este momento se indica:

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez”, se indica.

En el oficio también se solicita a la presidenta de la CC que la información requerida sea remitida, a más tardar, el día 20 de abril a las 11 horas a la tercera calle poniente, lote 32, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, dirección en la que se ubica la sede de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales.

Por el momento, no se ha dado a conocer por parte del MP si la información solicitada a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Anabella Morfín, está relacionada con el caso de la toma del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ocurrido en el 2022, o si está vinculada con alguna otra investigación.

En días anteriores, previo a la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad el pasado 14 de abril, el MP buscaba accionar legalmente en contra de la magistrada Astrid Lemus, elegida en el cargo en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Un expediente contra Astrid Lemus se elevó a la Sala Tercera Penal, instancia judicial que meses atrás autorizó emitir órdenes de captura contra personal de la extinta Cicig.

Durante la elección del Cang, realizada en febrero, los centros de votación de la ciudad de Guatemala fueron objeto de una serie de allanamientos por un caso bajo reserva, por el que, según algunas fuentes, se habría estado buscando la emisión de alguna orden de captura en contra de Lemus previo a la toma de posesión en la CC.

Este caso se encuentra asignado en el Juzgado Sexto Penal, judicatura que no habría resuelto de manera favorable al MP.

Ante esto, el ente investigador habría recusado al juez a cargo del caso, pero este optó por inhibirse luego de ser tachado de falta de objetividad, lo que hizo que el expediente, por razón de competencia, fuera asignado a la Sala Tercera Penal.