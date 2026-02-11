Ministro de Gobernación afirma que María Marta Castañeda sigue aislada en cárcel de Mariscal Zavala

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó este miércoles 11 de febrero, durante la conferencia de prensa La Ronda, sobre el paradero de María Marta Castañeda, pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla de la mara del Barrio 18.

Añadió que Castañeda, quien permanece en la prisión de Mariscal Zavala, zona 17, ha estado bajo resguardo porque “tiene una vinculación directa” con el Lobo.

Recordó que una jueza de primera instancia había ordenado su regreso al área donde se encuentra el resto de las reclusas, medida que el Ministerio de Gobernación consideró contraproducente por razones estratégicas y de seguridad.

Indicó que se le explicaron a la juzgadora los motivos del aislamiento, pero esta insistió en su decisión de reintegrar a Castañeda con las demás internas.

Ante ello, el Sistema Penitenciario interpuso una acción constitucional de amparo y, el 9 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional que permite mantener a Castañeda aislada, garantizando su integridad y el respeto a sus derechos.

El 20 de enero, el equipo legal de Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, luego de que se conociera que había sido aislada en la cárcel.

Según se informó en esa ocasión, el aislamiento comenzó el lunes 19 de enero, cuando fue trasladada a una bartolina en el área de hombres.

Castañeda fue detenida el 27 de agosto del 2025, por su presunta vinculación con el ataque contra la fiscal del Ministerio Público Mirian Reguero, ocurrido en marzo del 2024, en el que murieron un guardia de seguridad y la madre de la víctima.

En octubre del mismo año, Castañeda fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según fuentes judiciales.

Para leer más: Tribunal rechaza solicitud de aceptación de cargos de María Marta Castañeda en el caso “La Sexta”

Aislamiento de reos

El ministro Villeda agregó que trabajan para restablecer la autoridad y que el aislamiento de reos es una medida de control que no es negociable. Añadió que el gobierno “no negocia con criminales”.

Afirmó que ningún privado de libertad puede condicionar decisiones de Estado ni obtener concesiones en los centros penitenciarios.

Destacó que el estado de sitio es una medida excepcional y temporal, pero lo que no es temporal es la estrategia, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la inteligencia.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.