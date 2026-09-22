MP confirma la destitución de la fiscal Leonor Morales Lazo, contra quien pesaba un procedimiento administrativo

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron este martes 22 de septiembre la destitución de la fiscal Leonor Morales Lazo, junto con otro grupo de agentes fiscales.

Morales Lazo lideró allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2023 y en una actividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala durante la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC).

De acuerdo con el MP, contra Morales Lazo pesaba un procedimiento administrativo por nombrar al auxiliar fiscal II, José Raúl Menéndez Rivera, como encargado de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia mientras ella estaba de vacaciones.

En mayo recién pasado, Gabriel García Luna asumió como fiscal general del MP y, a pocos días de comenzar su gestión, comenzaron las destituciones de fiscales que trabajaron durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.

El 2 de febrero del 2024, la Unión Europea (UE) sancionó a la exfiscal general de Guatemala María Consuelo Porras Argueta por supuestamente socavar la democracia.

En esa ocasión, las sanciones también afectaron a la fiscal Leonor Morales Lazo y a otros funcionarios. Según la UE, se impusieron medidas restrictivas que limitan los viajes y congelan activos en la Unión Europea.

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En esa oportunidad se informó que el Consejo de la UE sancionó a cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

Morales Lazo formó parte de la Feci y dirigió en el 2023 el allanamiento en el TSE que resultó en el secuestro de cajas electorales. Actualmente, integraba la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, desde donde dirigió dos allanamientos en centros de votación del Cang en la capital, tras una denuncia recibida por el ente investigador.

Entre los destituidos durante la gestión de García Luna también figura el exfiscal Rafael Curruchiche, quien dirigía la Feci.

Los movimientos internos alcanzan fiscalías especializadas, incluida la Feci, y han sido relevados funcionarios que tuvieron un papel clave durante la gestión de María Consuelo Porras.

MP informa de fiscales destituidos

El MP compartió listado de personal fiscal que fue destituido.

“Dichas acciones responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación dentro del Ministerio Público”, afirmó el ente investigador

Leonor Eugenia Morales Lazo, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas

Nehemías Obed Asencio Cruz, auxiliar fiscal I

José Raúl Menéndez Rivera, auxiliar fiscal II

Ervin Joel Bolvito Enríquez, auxiliar fiscal II

José María Galindo Rossel, agente fiscal

Jorge Luis Cortes Rosales, agente fiscal

Serwin Aram Camey Secaida, auxiliar fiscal I

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