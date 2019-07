Petapeños están preocupados por exigencia de extorsión extra este mes, delito que va en aumento

Los dueños de mototaxis son amenazados con el pago de extorsión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Uno de los propietarios de un mototaxi que está autorizado para trasladar vecinos en San Miguel Petapa está preocupado. Esta semana vence el plazo de cuatro grupos de delincuentes que les exigen como extorsión adicional el denominado por los delincuentes como “bono 14”, en alusión a la retribución que reciben los trabajadores públicos y privados en julio de cada año.

Su preocupación es por las sumas elevadas que les mandaron a exigir las cuatro bandas criminales que los extorsionan. “Cada semana les pagamos en total Q425. Ese dinero se reparte a cuatro bandas y se entrega en distintos días. Por ejemplo, se paga los martes y sábado. Eso es semanalmente y ahora nos exigen el bono 14”, se refirió el afectado, quien omitió su identidad.

El plazo que los delincuentes les dieron a los dueños de mototaxis vence este fin de semana, curiosamente cuando se finaliza el plazo para que los patronos paguen el salario extra a los trabajadores.

En la Fiscalía contra extorsiones carecen de denuncias que describan esta exigencia, tanto de pandilleros como de sus imitadores.

“Como denuncias como tal no ingresan, que digan que es por el bono 14. O sea que nos digan que es por el bono no, sino que muchas personas ya tienen impuesto ese bono y lo pagan y otros que no vienen a denunciar”, se refirió el fiscal contra extorsiones, Raúl Figueroa.

Pese a que los grupos criminales exigen ese dinero desde hace una década no existe alguna denuncia que ejemplifique que se trate del referido cobro adicional.

Las denuncias se centran a exigencias de dinero, aunque ninguna explica que en julio hacen un pago extra. “Como tal, alguien que venga a denunciar porque me cobran el bono 14 como extorsión, no, sino que vienen a denunciar días antes que les están cobrando extorsión y tienen que pagar el bono”, puntualizó Figueroa.

En el sector de San Miguel Petapa están autorizados por las autoridades 40 mototaxis y cada propietario reúne los montos y los entrega a una persona, quien lleva el dinero semanal a los extorsionistas.

“No sabemos si son pandilleros u otros, pero siempre que nos hablan por teléfono dicen que van a matar pilotos o propietarios”, añadió la víctima de extorsión.

Las cifras

De enero a la fecha la Fiscalía contra Extorsiones recibió tres mil 222 denuncias. Es un aumento en relación con las dos mil 900 que ingresaron durante los primeros seis meses del 2018.

“Ha habido un incremento general, no tanto por zonas, el ingreso de denuncias ha sido mayor que el año pasado cuando llevábamos dos mil 900. Ha aumentado 10 por ciento”, dijo el fiscal Figueroa.

En cuanto a las sentencias por esos delitos, el Organismo Judicial (OJ) emitió este año 171 condenatorias que incluyen a 324 personas. Ese dato es relacionado con hechos investigados por representes del Ministerio Público (MP) en años anteriores debido a la carga laboral en los juzgados.

Las capturas, al contrario, han descendido. El subcomisario David Custodio Boteo, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), explica que han detenido a 600 personas involucradas en pandillas. Pero, durante el 2018 fueron 628 los aprehendidos y en 2017, 527.

Montos

Figueroa mencionó dos casos cuyas investigaciones han avanzado. Uno de ellos es el de un grupo de transportistas a quienes les exigieron Q50 mil como pago inicial y después montos semanales de Q2 mil.

“En los casos que se investigan sí se les ha dado cierto trato para que no paguen esos bonos. Lo que pasa es que muchos de los que pagan no denuncian. Tienen años de estar pagando, pero como parte de la empresa y no denuncian”, mencionó el fiscal.

En la línea 1574 se reciben denuncias de extorsión las 24 horas y un detalle relevante es que al mencionar el teléfono de donde proviene la extorsión los investigadores pueden detectar de dónde están llamando como inicio de la investigación.

La nueva modalidad

El otro caso que explicó el fiscal fue el de un comerciante que inició a ofrecer diversos productos y servicios en un local de Villa Nueva.

Este utilizó su teléfono para tomar fotografías de sus productos y las compartió en las redes sociales, según la investigación, e incluyó la dirección del negocio y un número para ser contactado.

Pero fueron los extorsionistas quienes lo llamaron y no sus clientes. “La utilización de las redes sociales es la nueva modalidad. Hemos visto que muchos publican su negocio en el Facebook y después ya los están llamando. A través de ahí obtuvieron la información. Buscan y miran, dicen este vende tal cosa y lo llaman. Un caso que tenemos es que la víctima me dijo: fíjate que desde que publiqué mi anuncio me empezaron a llamar”, explicó Figueroa.

La estrategia que advierten los detectives a los afectados es denunciar para iniciar la investigación. “Muchas veces son imitadores y al darles seguimiento pueden ser detenidos”, se refirió el jefe policial Custodio Boteo.

