¿Por qué el MP puede tardar horas en llegar a una escena del crimen?

El Ministerio Público (MP) dispone de dos unidades para el procesamiento de escenas del crimen en casos de muertes violentas, según explicó el fiscal general Gabriel García Luna durante una presentación ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

El funcionario señaló que, si ocurren más de dos hechos violentos de forma simultánea, el personal puede tardar horas en llegar a la siguiente escena. Agregó que, cuando los hechos ocurren en la vía pública y en horas pico, se genera más congestionamiento del habitual.

“Si hay un fallecido en la calzada Roosevelt en una hora pico, y al mismo tiempo, lastimosamente, hay otro suceso en la zona 25”, es un colapso “porque únicamente se contaba con dos unidades de recolección de evidencia”, detalló.

García Luna aseguró ante los diputados que estas carencias ya se están abordando, pero señaló que se necesitan recursos para continuar con el proceso de transformación institucional.

El fiscal general expuso estas limitaciones al justificar el proyecto de presupuesto del MP para el 2027, que asciende a Q5 mil 481 millones.

MP justifica solicitud de fondos

Durante su presentación ante la comisión legislativa, como parte de las audiencias públicas en las que comparecen todas las instituciones públicas, el fiscal general señaló que un ejercicio de diagnóstico les permitió “establecer prioridades para la transformación del MP”.

“Tenemos procesos de los años 90: no hubo ningún interés en actualizar el área financiera, administrativa y que va beneficiar el área investigativa”, explicó García Luna.

En algunos casos, por falta de gestión, “el propio personal de Dicri tenía que comprar bolsas para cadáveres, lo que puede incidir en dañar la evidencia”, expuso.

La solicitud presupuestaria del MP supera en Q891 millones los Q4 mil 590 millones que el Ministerio de Finanzas Públicas estableció como límite para elaborar su presupuesto.

De esa diferencia, el MP estima Q249.7 millones para cubrir el pago de sentencias judiciales a favor de las entidades Global Corp, Sociedad Anónima, y Copreca, Sociedad Anónima.

Las sentencias están relacionadas con deudas del MP con las compañías. La obligación de pago a favor de Copreca se originó por un saldo pendiente del contrato para construir la sede central del MP, en Gerona, zona 1, entregada en el 2006.

En el caso de Global Corp., el reclamo se generó por el incumplimiento de pagos de un contrato de arrendamiento de equipo de cómputo suscrito en el 2000.

Distribución del presupuesto

Para este año, el MP cuenta con un presupuesto vigente de Q5 mil 31.3 millones, que reporta una ejecución del 55.51% al 30 de septiembre, de acuerdo con la presentación ante la comisión legislativa.

El monto que el MP solicita para el 2027 supone un aumento de Q449.7 millones, equivalente al 8.94%, sobre el presupuesto vigente para el 2026.

El MP proyecta atender 603 mil 926 denuncias durante el 2027, principalmente en fiscalías distritales y municipales.

Con Q3 mil 922.4 millones se prevé cubrir los salarios y las prestaciones del personal.

En el presupuesto del próximo año también se incluyen fondos para terminar los trabajos de construcción de la Torre III del edificio central del MP, en el barrio Gerona, zona 1 capitalina. El costo total de la obra asciende a Q303.6 millones.

Además, el MP prevé utilizar Q570 millones de recursos provenientes de ejercicios anteriores para financiar compras, aguinaldos y otros gastos durante el 2027.

Otras instituciones presentan sus solicitudes

Ayer también se presentaron ante la comisión los anteproyectos de otras instituciones.

El Instituto de la Víctima presentó una propuesta por Q75 millones, pero la entidad considera que necesita Q10 millones más para fortalecer la cobertura y crear dos sedes institucionales, entre otros objetivos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) presentó una propuesta para disponer de Q446.9 millones. También considera que necesita Q59 millones más del techo que Finanzas le autorizó.